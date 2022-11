Daniel et Mueller s’éclatent dans un festival offensif

Alexis Daniel et Miles Mueller ont amassé deux buts et une passe chacun et les Wildcats de Moncton l’ont emporté 8 à 5 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche après-midi, dans un festival offensif au Centre Avenir.

Une chose est sûre, les Néo-Brunswickois en ont donné pour leur argent aux spectateurs présents.

Notons d’abord qu’il s’agissait de sommets personnes pour le capitaine Daniel et Mueller, qui possède la double nationalité Suisse-Canada grâce à sa mère acadienne Sandra Jennings, de Dalhousie. Les deux joueurs ont de plus terminé la partie avec un différentiel positif de +4.

Dans le camp de l’Armada, Josh Lawrence, de Fredericton, a égalé son record de buts dans une partie avec un tour du chapeau. Lawrence a aussi préparé le but de son coéquipier Alexis Gendron.

Il y a eu un peu de brasse-camarade entre les deux équipes pendant le deuxième tiers et au début du dernier vingt. – Gracieuseté: Daniel St. Louis photography Maxim Barbashev (49) et Yoan Loshing (28), des Wildcats, tentent de s’emparer de la rondelle sous le regard de leur coéquipier Cole Bishop (77), ainsi que des advesaires Zachary Cardinal (8), Jonathan Fauchon (14) et Charles-Edward Gravel (29), de l’Armada. – Gracieuseté: Daniel St. Louis photography Hugo Marcil (13) contourne le filet de son gardien Xavier Filion (31) avec l’attaquant de l’Armada Jonathan Fauchon (14) à ses trousses. – Gracieuseté: Danel St. Louis photography

Charles Beaudoin, Nicolas Pavan, Natan Grenier et Hugo Marcil ont récolté les autres buts des Wildcats (9-5-1).

Brayden Schmitt a également trouvé le fond du filet dans le camp de l’Armada (7-9-1). Jonathan Fauchon a été crédité de quatre mentions d’aide.

Xavier Filion a réalisé 32 arrêts pour signer son septième gain de la campagne. Son opposant Charles-Édward Gravel a été mis à l’épreuve à 43 reprises.

Les Wildcats vont disputer leur prochaine rencontre mardi en visitant les Mooseheads de Halifax au Scotiabank Centre.