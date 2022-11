La séquence des Koyotes se poursuit

Alex Basque y est allé d’un but et deux passes pour mener les Koyotes de Kent à une victoire de 5 à 3 sur les Rangers de Richibucto, vendredi, dans une rencontre de la Ligue de hockey junior du Nouveau-Brunswick présentée au Centre Kent-Nord Impérial.

Les Koyotes (7-0-0) conservent leur fiche parfaite après sept parties.

Alex Ferguson et Julien LeBlanc ont eux aussi connu une belle soirée avec un but et une passe chacun. Alexis Maillet a complété la marque.

Du côté des Rangers (4-3-0), les marqueurs ont été Justin-Olivier Boudreau, Mark Richard et Cole Augustine.

Olivier Dallaire a réalisé 26 arrêts dans la victoire. Dans la défaite, Samuel Landry a fait face à 46 tirs.

Toujours vendredi, les Knights de Cap-Pelé ont encaissé un revers de 5 à 2 aux mains des Vipers de Kensington (2-0-0).

Patrick Haché et Nikolas Ouellette ont réussi les buts des Knights (0-9-0) qui sont toujours en quête d’une première victoire.

Deux rencontres ont également eu lieu samedi.

À Moncton, le Vito’s (4-5-0) a baissé pavillon 3 à 0 devant les Metros de Charlottetown (3-1-0).

Jérémie LeBlanc a repoussé 30 des 33 lancers des Metros. Matt Jelley a arrêté les 33 tirs dirigés vers lui pour signer le jeu blanc.

Enfin, à Sunny Corner, les Panthers de Western Valley (2-2-0) ont pris la mesure du Thunder (0-5-0) au compte de 8 à 7.

Landon Coughlan s’est illustré dans le camp du Thunder avec quatre buts. Drew Duplessis, Devon Gionet et Brynn Taylor ont complété la marque.

Pour les Panthers, Brad Goodine (3), Cooper Dickinson (2), Matthew McHatten, Henri Michaud et Zander Lennie ont trouvé le fond du filet.