Victoire facile des Tigres

Les Tigres de Campbellton ont profité de la générosité des gardiens du Blizzard d’Edmundston pour l’emporter par la marque de 8 à 2, dimanche après-midi, devant 812 spectateurs au Centre civique Mémorial.

Le trio composé de Kiefer Lyons, Connor Richard et Jake Kyle a été particulièrement dominant avec une récolte de 13 points.

Lyons (14e, 15e) a complété sa soirée de travail avec deux buts et trois passes, alors que Richard (6e, 7e) a lui aussi réussi un doublé, en plus de deux passes. Kyle (2e), pour sa part, a amassé un but et deux mentions d’aide.

Dawson Stairs (9e), Kyle McIntyre (2e) et Justin David (7e) ont été les autres buteurs des Tigres (8-5-1).

Xavier Farrah a réalisé 25 arrêts dans la victoire.

La réplique du Blizzard a été orchestrée par Olivier Coulombe (2e) et Jesse Chamberlain (2e).

Samuel LeBlanc a alloué cinq premiers buts des Tigres sur seulement 19 tirs. Venu en relève en début de troisième vingt, Matthew Parker a permis trois buts sur 10 lancers.

Samedi, les Timberwolves de Miramichi (6-4-4) ont baissé pavillon 4 à 3 en prolongation devant les Western Capitals de Summerside.

Ed McNeill (1-3) a participé aux quatre buts des Western Capitals. Tate Brenner, qui a marqué en prolongation, Connor Keough et JD Shoniker ont marqué les autres buts de la formation gagnante.

Daryk Dubé-Plouffe (1-2), Félix Landry et Ludovic Dufort ont assuré la riposte des T-Wolves.

Kenzie MacPhail a bloqué 34 des 38 tirs dirigés vers lui dans la défaite.

En bref… Le Blizzard a procédé à deux transactions pendant le week-end. Il a d’abord échangé l’attaquant McLeod Jake Parker aux North Stars de Thunder Bay dans la SIJHL, en retour de considérations futures. En 11 duels, Parker a été limité à une seule mention d’aide à Edmundston. Samedi, le Blizzard a obtenu le défenseur Anastasios Iazaris des Colts de Cornwall dans la CCHL. En retour, il a cédé aux Colts des considérations futures. Iazaris, qui a obtenu une passe dimanche, a obtenu une mention d’aide en cinq rencontres à Cornwall… Les Tigres de Campbellton ont également conclu un échange, jeudi. Ils ont envoyé le défenseur Nicolas Tan aux Royals de Markham dans la OJHL en retour de considérations futures. En 11 parties avec les Tigres, Tan avait compilé six points, dont un but…