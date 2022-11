Soccer: un doublé historique pour l’école secondaire de Dalhousie

Les Cyclones de l’école secondaire Aux-Quatre-Vents de Dalhousie ont réalisé un exploit que seulement trois autres écoles de la province sont parvenues à faire au fil des ans. Dimanche, les équipes féminine et masculine de soccer de l’école ont mis la main sur les bannières de la division A chez les seniors.

Avant les Cyclones, les seuls autres clubs qui ont réussi le doublé en soccer senior sont les Patriotes de la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac (2019), dans la division AA, les Riverhawks de l’école privée Rothesay Netherwood (2006 et 2012), dans la division AA, et les Rebels de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst (2010 et 2018), dans la division AAA. Les Cyclones sont donc les premiers à y parvenir dans la division A.

Si les garçons étaient considérés comme les favoris avant même le début des Championnats provinciaux de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick (ASINB), les filles, elles, faisaient plutôt figures de négligées.

«Nous sommes arrivés ici à titre d’underdogs, soutient l’entraîneur des Cyclones, Steve Lavallée. Les filles ont fourni un bel effort collectif. Elles ont travaillé très fort, incluant les entraînements, pour remporter cette bannière. Elles ont joué comme des guerrières.»

Les Cyclones ont causé la surprise dès la demi-finale en défaisant les grandes favorites, les Eagles de la Fredericton Christian Academy au compte de 2 à 0.

«Fredericton était vraiment le club à battre, mentionne Lavallée. Non seulement cette équipe n’avait pas perdu un seul match jusqu’ici cette saison, mais elle n’avait également permis aucun but à l’adversaire. Notre gardienne Kristi Phillips a été extraordinaire dans cette demi-finale.»

En finale, les Cyclones ont défait les Eagles de Hartland High au compte de 2 à 0. Leah Bernatchez et Kirsten Bernatchez, qui avaient aussi inscrit les deux buts en demi-finale, ont réussi les filets d’AQV dans le match ultime. Kristi Phillips a encore une réussi le jeu blanc.

L’équipe féminine des Cyclones d’Aux-Quatre-Vents est composée de Krista Phillips, Isabelle Leslie, Olivia Thibeault, Liv Pangburn, Kiersten Bernatchez, Céleste Nadeau, Mélodie Doucet, Émilie Forest, Heidi Ferlatte, Madyson Lebel, Marissa Driscoll, Maïna Bernard, Dafnée LeBlanc, Chloé Rossignol, Leah Bernatchez, Zoé Gallant et Élodie Allard. La gérante et l’entraîneur sont respectivement Denisa Branca et Steve Lavallée. – Gracieuseté

Chez les garçons, les Cyclones ont fait honneur à leur belle réputation en ramenant assez aisément la bannière provinciale.

Ils ont d’abord disposé des Eagles de la Fredericton Christian Academy par la marque de 4 à 0 en demi-finale, puis ont battu en finale les Night Hawks de Nackawic High au compte de 3 à 1.

«Nous avions une équipe à maturité, souligne l’entraîneur Michel Diotte. Nous avions 10 élèves de 12e année sur les 20 joueurs dans l’équipe. Nous avons réussi à compléter la saison sans subir une seule défaite.»

Parmi les joueurs qui ont retenu l’attention pendant le week-end, on retrouve cinq joueurs de 12e année, soit le défenseur Noah Doucet, les attaquants Jérémy Babin, Mathieu Fontaine et Mikaël Lepage, le milieu offensif Mathias Michaud et le milieu défensif Maxime Landry. C’est d’ailleurs ce dernier qui a été choisi le joueur le plus utile de la finale. Jérémy Babin, Mathias Michaud et Cameron Diotte ont réussi les buts en finale.

Les deux équipes ont été célébrées par l’école, lundi après-midi, dans le gymnase en présence de tous les enseignants et les élèves.

«Les jeunes ne semblent pas encore réaliser qu’ils font désormais partie de l’histoire de l’école. Ces derniers jours, ils vont s’en souvenir longtemps», confie Michel Diotte.

«L’ambiance est à la joie et c’est palpable dans l’école, indique pour sa part Steve Lavallée. Nos athlètes ont été incroyables pendant le week-end.»

Les garçons en étaient à une quatrième bannière en soccer senior. Auparavant, ils avaient hérité de la bannière de l’ASINB en 2015, 1993 et 1987, chaque fois dans la division AA. Du côté féminin, il s’agit d’un cinquième sacre après ceux de 2011, 2003, 2001 et 1998 dans la division AA.

En bref… L’équipe féminine des Matadors de l’école Mathieu-Martin de Dieppe a raflé la bannière senior dans la division AAA. Les Matadors, qui étaient déjà les championnes en titre, ont aussi gagné la bannière en 2008, 2001, 2000 et 1999. Les Matadors ont défait en finale les Black Kats de Fredericton High au compte de 3 à 0… Les autres écoles couronnées en fin de semaine sont les Black Kats (AAA) et les Huskies de Hampton High (AA), chez les garçons, ainsi que le Lady Thunder de Woodstock High (AA), du côté féminin…