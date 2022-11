La 47e Classique de Dieppe est lancée

La Classique de Dieppe – anciennement connue comme la Classique de Moncton – a été lancée officiellement mardi soir au Centre Uniplex. C’est la 47e présentation de l’événement sportif.

Sous la direction de David Melanson depuis plusieurs années, le plus grand tournoi de hockey des écoles secondaires au pays comptera 31 équipes de quatre provinces, soit 17 en division 1 et 8 équipes en division 2 chez les garçons.

Chez les filles, quatre équipes se disputeront le titre de la division 1 et cinq autres évolueront en division 2.

La participation de ce côté est peut-être réduite du fait que le tournoi débute à peine quelques jours après la conclusion de la Classique des Acadiennes de Caraquet.

Le tournoi de Dieppe se met en branle le 24 novembre.

Le lancement de mardi soir était également l’occasion de présenter un nouveau commanditaire principal pour l’événement. DNA Swag, une compagnie de Moncton qui fabrique des produits personnalisés, prête dorénavant son nom au Tournoi classique «DNA Swag» de hockey des écoles secondaires de Dieppe.

La conférence de presse était aussi l’occasion de rencontrer les leaders des formations.

Olivier Brun, capitaine des Cavaliers de Clément-Cormier de Bouctouche, entend bien ramener le trophée à Bouctouche pour une deuxième saison consécutive.

«On a une bonne équipe cette année, explique Olivier. Il y a une bonne chimie entre les joueurs. Ça va être difficile, mais si les gars veulent travailler fort, je crois qu’on a une bonne chance de défendre le titre.»

La santé risque cependant d’être un facteur qui joue contre eux.

«Il y a beaucoup de blessures. Il va falloir donner notre 100%», illustre Olivier Brun.

En fait, il est bien difficile de faire des pronostics, puisque la saison de hockey interscolaire ne débute que jeudi. Et d’une saison à l’autre, les équipes changent rapidement de visage.

Du côté de leurs rivaux de la route 15, les Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac entendent faire mieux que leur 3e place l’an dernier. Ils ont lutté pour la première place dans leur conférence contre Clément-Cormier toute la dernière saison.

«Je pense qu’on a une bonne chance de prendre la première place de ce tournoi. On entend aussi remporter le championnat provincial», explique le capitaine des Patriotes, Jérôme Boudreau, débordant de confiance.

«On est une famille cette année. On sait bien jouer ensemble. Je crois que c’est la clé du succès. Certains disent qu’on est en reconstruction comme on a beaucoup de recrues: on a même un joueur de 9e année. On est très fier de ça, mais on a encore en masse de joueurs de 12e année. On doit jouer chaque période à 100%», conclut Boudreau.

Chez les filles, ce sont les Olympiennes de l’école L’Odyssée de Moncton qui doivent maintenant défendre leur deuxième titre acquis l’an dernier.

«Je pense qu’on peut répéter notre victoire. On a une bonne équipe et si on travaille fort, on peut gagner, croit Chloé LeBlanc, capitaine des Olympiennes pour la saison qui s’amorce. Cette année, on a une équipe qui travaille super fort et qui est quand même assez rapide.»

Quels seront les défis face aux Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe, les finalistes de l’an dernier?

«Il ne faut jamais lâcher et travailler fort tout au long de la partie», explique-t-elle après un rire, comme sa rivale écoute attentivement sa réponse.

Alexia Brun, la capitaine des Vedettes, est plutôt d’avis que Mathieu-Matin va remporter le trophée de la Classique pour la première fois comme équipe hôtesse.

«On va se présenter plus fortes que l’an dernier. On pense avoir de bonnes chances de l’emporter. L’équipe ressemble beaucoup à la dernière édition. On a beaucoup les mêmes forces. On pense donc pouvoir ramener tout ça ensemble pour le tournoi», avance Alexia.