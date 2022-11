LHM: qui pourra freiner l’attaque de Campbellton?

À part d’évoluer à l’attaque pour les Tigres de Campbellton, qu’ont en commun Kiefer Lyons, Justin David, Connor Richard, Ludovic Harrisson et Dawson Stairs? Ils figurent tous les cinq parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Ce n’est pas un mince exploit pour la formation du Restigouche puisque la dernière fois que leurs partisans en ont vu autant flirter avec l’élite du circuit, il faut remonter au début du nouveau millénaire en 2001-2002.

Cette saison-là, André Mercure, Daniel Clermont, Michaël Riendeau et Jean-Philippe Audet ont tous terminé parmi les 11 premiers de classe du calendrier régulier.

Le même exploit avait aussi été réalisé en 1999-2000 grâce à Jean-Michel Audet, encore lui, Michaël Gingras, Jarvis Loga et Dany Couette.

Le directeur général et entraîneur-chef des Tigres, Charles LeBlanc, ne semble pas surpris outre-mesure par la force de frappe offensive de son club.

Fort de ses 15 buts, 12 passes et 27 points en 13 duels, Kiefer Lyons occupe le deuxième échelon des pointeurs. Justin David (7-16=23), Connor Richard (7-14=21) et Ludovic Harrisson (5-15-20) se retrouvent pour leur part aux 5e, 8e et 10e positions. Quant à Dawson Stairs, sa récolte de neuf et six mentions d’aide pour 15 points en seulement neuf parties le place au 6e rang pour la moyenne de points par rencontre dans toute la ligue.

«Connor et Ludovic ont déjà démontré dans cette ligue qu’ils étaient des joueurs offensifs et ils sont désormais à l’âge de 20 ans les chefs d’orchestre de notre attaque», confie LeBlanc.

«Et nous avons aussi le luxe d’avoir deux joueurs de 18 ans très spéciaux en Kiefer et Justin. Enfin, nous avons reçu un beau cadeau quand Dawson s’est finalement rapporté à l’équipe plus tard dans la saison. Il produit à un rythme d’un but par match», révèle-t-il.

LeBlanc aurait pu ajouter aussi les noms de Jake Kyle (2-12=14) et Austin Arsenault (9-4=13) parmi ses joueurs qui génèrent leur large part de points. C’est sans oublier ses deux quarts-arrières, Ethan Dollemont (3-10=13) et Peter Stanger (2-8=10).

«On dit que la défensive gagne des championnats et c’est un aspect du jeu que nous privilégions encore, affirme Charles LeBlanc. Par contre, nous savons aussi qu’une équipe qui excelle en possession de rondelle va non seulement accorder moins de buts, mais va aussi obtenir plus d’occasions de marquer. Et ça adonne que nous sommes très bons cette saison en possession de rondelle.»

Ceci dit, même si les victoires s’accumulent à un bon rythme pour les Tigres (8-5-1), il est encore très tôt pour crier victoire.

D’abord parce que le classement est très serré dans la division Nord. Seulement quatre points séparent les Tigres, pourtant au deuxième rang, de la dernière position occupée par le Blizzard d’Edmundston (6-10-1). Entre les deux, on retrouve les Timberwolves de Miramichi (6-4-4), les Rapides de Grand-Sault (7-7-0) et les Red Wings de Fredericton (7-8-0). Seuls les Western Capitals de Summerside (11-2-0) peuvent souffler un brin au sommet de la section.

«Le classement peut changer très vite dans notre division tellement il y a de bonnes équipes», souligne LeBlanc.

Les Tigres ont par ailleurs appris deux mauvaises nouvelles en début de saison avec les blessures de Kiefer Lyons et Ethan Dollemont. Lyons pourrait rater de quatre à six semaines en raison d’une blessure dans le bas du corps, alors que Dollemont sera absent pour les deux prochaines semaines pour une blessure dans le haut du corps.

Le jeune Izach Poirier sera rappelé pour le match de mercredi soir au Centre civique Mémorial avec la visite des Red Wings.