La disette de 16 ans sans championnat de Saint-Basile prendra-t-elle fin cette saison?

La dernière fois que les As de Saint-Basile ont remporté le championnat du Circuit régional de hockey remonte à la saison 2006-2007. Cette conquête, la sixième de leur histoire, suivait celles de 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003 et 2004-2005. Six championnats en neuf ans. À l’époque, quand on parlait de dynastie dans le hockey senior, les As faisaient immanquablement partie des conversations.

Ceci dit, c’est fou comme les années passent vite.

Seize ans déjà que les As n’ont pas touché au Saint Graal.

Tout ce temps, donc, depuis que leurs partisans ont vu les exploits d’André Mercure, Andy Gagnon et leurs coéquipiers.

Cet hiver-là, le duo Mercure-Gagnon avait totalisé respectivement 100 et 94 points, très loin devant leurs plus proches poursuivants perdus dans la brume.

Le week-end dernier, les As ont fait comprendre à leurs partisans, les plus vieux du moins, que le retour du club au sommet était peut-être arrivé.

Guidés par Kevin Gagné, un hockeyeur qui n’a plus vraiment besoin de présentation tellement le curriculum vitae impressionne, les As ont signé deux belles victoires qui font croire que tout est possible pour cette nouvelle saison. D’autant plus que les deux puissances de la dernière décennie, les Castors de Saint-Quentin et les Panthères du Haut-Madawaska, ont pris une année de congé.

La jeune recrue Casey Fox se souvient fort bien de la dernière conquête.

«Je devais avoir 6 ou 7 ans et je me suis même fait photographier dans le vestiaire en compagnie de Nick Jessome avec André Mercure et la coupe», lance-t-il en riant.

«C’est l’un de mes premiers souvenirs de hockey. C’était quelque chose de les voir jouer. Tous les petits gars voulaient jouer un jour pour les As», dit-il.

Fox aimerait bien avoir à son tour la chance de vivre un championnat devant les fiers partisans des As.

«Ils attendent ça depuis tellement longtemps. Nous avons d’ailleurs eu une très bonne foule lors de notre premier match à la maison. Je ne sais pas si nous allons gagner le championnat, mais ça va être très serré. Toutes les équipes sont bonnes», indique Fox.

Le vétéran David Carrier, qui a déjà goûté à deux championnats avec les Ambassadeurs de Saint-Jacques (2008-2009, 2014-2015), ne demande pas mieux que d’en remporter un troisième avant de remiser ses patins.

«Nous avons très bien commencé, mais il y a encore plusieurs choses à améliorer, affirme prudemment le hockeyeur de 32 ans. Ça ferait cependant bien mon affaire de gagner cette année. Depuis que je suis avec les As, ç’a toujours été l’objectif de bâtir une équipe pour gagner. Et cette saison, nous avons vraiment un bon mélange de vétérans et de jeunes.»

«Nous avons vraiment une jeune défensive et un vétéran comme Sébastien Bernier est le joueur idéal pour montrer l’exemple à nos jeunes comme Jacob Long et Dylan Lang. C’est la même chose à l’attaque avec Kevin Gagné et moi-même avec les nombreux jeunes. Kevin, je ne suis pas du tout surpris de son début de saison. C’est tellement un bon joueur de hockey», révèle Carrier.

Le mot de la fin appartient à André Mercure, la grande vedette des As lors de leur dernière conquête. Mercure voit d’un très bon œil les dernières acquisitions et il croit fermement que l’équipe à ce qu’il faut pour aller loin ce printemps.

«Contrairement aux As d’il y a 16 ans, alors qu’Andy Gagnon et moi étions parmi les rares jeunes parmi plusieurs vétérans, l’équipe de cette année mise surtout la jeunesse. Il y a en a d’ailleurs plusieurs de ceux-ci que je connais bien en raison de mon passage avec le Blizzard», mentionne Mercure, qui dirige maintenant la formation des Pionniers du Nord-Est dans la Ligue provinciale M13.

«Ils ont deux excellents vétérans pour guider les jeunes en Kevin Gagné et Sébastien Bernier. Je crois cependant qu’ils devront trouver une façon de mieux protéger Kevin. Je n’ai pas vu les matchs du dernier week-end, mais je me suis laissé dire qu’il avait été brassé pas mal par les joueurs des autres équipes. Sinon, ils ont quatre bons trios de bons jeunes à l’arrière», ajoute André Mercure.

Les As reprennent l’action vendredi et samedi en accueillant le Thunder de Perth-Andover puis le Dynamo de Kedgwick. Les deux autres parties du week-end opposeront les Draveurs du Bas-Madawaska et le Dynamo, vendredi à Kedgwick, ainsi que le Thunder et les Draveurs, samedi, au domicile de ces derniers.