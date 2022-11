LHM: Daryk Dubé-Plouffe produit à un train d’enfer

Daryk Dubé-Plouffe produit à un train d’enfer depuis le début de la saison. Au rythme où le numéro 10 des Timberwolves de Miramichi empile les points, on commence à croire que le record de 137 points en une seule saison, réalisé il y a 25 ans par l’Acadien Deny Gaudet, est sérieusement menacé.

Après 15 rencontres, la vedette des T-Wolves montre un dossier de 16 buts et 21 passes pour 37 points, bon pour le premier rang des marqueurs de la Ligue de hockey des Maritimes. Échelonné sur un calendrier de 52 matchs, ça le mènerait pour l’instant vers une campagne de 55 buts et 72 mentions d’aide pour 127 points.

L’ancien espoir des Remparts de Québec s’est inscrit à la marque dans 14 des 15 duels de son club. Et pas moins de 12 fois il a amassé au moins deux points. Ce sont là des chiffres impressionnants quand on sait qu’il n’a obtenu que sept petits points, dont trois buts, en supériorité numérique.

«J’ai travaillé très fort cet été pour améliorer certaines choses, dit-il d’entrée de jeu. J’avais déjà de la vitesse, mais je voulais mieux manoeuvrer. J’ai aussi ajouté une vingtaine de livres de muscle pour me permettre d’être plus efficace dans les coins de patinoire. Je vois une grosse différence. Je sors plus facilement du coin avec la rondelle.»

«Je joue également avec plus d’intensité et beaucoup moins en périphérie. Je ne me gêne plus d’aller me mettre le nez dans le trafic. Je vais donc plus souvent devant le filet et j’ai même réussi à marquer quelques ‘’garbages goals’’ cette année. Ça ne parait pas sur la feuille de pointage, mais c’est un truc de plus que j’ai dans mon jeu», raconte le hockeyeur originaire de Trois-Rivières.

Dubé-Plouffe ignorait toutefois qu’il était en position de menacer le record de Gaudet qui, en 1996-1997, avait produit 137 points (42-95) en 60 parties avec les Gagnon Beavers de Moncton, qui sont devenus ensuite les Commandos de Dieppe et depuis quelques années le Blizzard d’Edmundston.

«J’essaie de ne pas trop me préoccuper des points, confie le patineur de 5 pieds 10 pouces et 185 livres. Tout ce que je veux c’est aider mon équipe à gagner pour éviter que nous ne participions pas aux séries éliminatoires comme la saison dernière. Je me dis que si je me mets dans la tête de faire des points, je vais juste me stresser inutilement. Le mieux c’est de continuer de jouer de la bonne façon en travaillant fort. Si je fais les bonnes choses, les points viendront.»

Son compagnon de trio Jacob Santerre, qui occupe le troisième rang des pointeurs de la ligue avec 27 points (10-17), ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son bon ami.

«Daryk, je le connais très bien puisque nous habitons dans la même pension, mentionne-t-il. J’ai pu voir tout le travail qu’il a fait pour se préparer en vue de cette saison. Il était déjà un joueur qui produisait à un rythme d’un point par match depuis son arrivée dans la ligue, mais cette année il est passé à un autre niveau.»

«Est-ce qu’il peut battre le record de points? Je crois que oui. Il a tout ce qu’il faut pour y arriver. Mais je crois aussi qu’il doit surtout continuer de se concentrer sur le processus au lieu des résultats. Le plus important est de continuer de jouer de la bonne façon comme il le fait», note Santerre.

Questionné sur ses plans d’avenir, lui qui en est à sa dernière saison junior, Daryk Dubé-Plouffe dit prioriser le hockey professionnel avant le hockey universitaire.

«Mon plan A c’est de jouer chez les professionnels, dit-il. C’est mon rêve depuis que je suis petit gars. Mes préférences vont pour l’Europe ou encore la Ligue de la Côte-Est. Il y a justement une équipe à Trois-Rivières et la maison familiale est à cinq minutes de l’aréna. C’est sûr que j’aimerais me retrouver là.»

«Je connais d’ailleurs déjà un joueur dans l’équipe, puisque Francis Thibeault a frayé un peu avec les Tigres (de Campbellton) dans les dernières années», ajoute Dubé-Plouffe.

Les Timberwolves disputeront leur prochaine partie jeudi soir en visitant les Red Wings de Fredericton.

En bref… Dubé-Plouffe a été nommé la troisième étoile d’octobre dans la Ligue canadienne de hockey junior… Lors de ses années chez les moins de 18 ans, que ce soit dans le midget Espoir ou encore le midget AAA, Daryk Dubé-Plouffe a eu la chance de jouer avec plusieurs hockeyeurs qui ont depuis été repêchés par une équipe de la LNH. On y retrouve ainsi Mavrik Bourque, Miguël Tourigny, Zachary Bolduc, Tristan Luneau, Noah Warren, Alexis Gendron et Maxime Pellerin, entre autres… Les T-Wolves ont fait l’acquisition de Dubé-Plouffe dans la transaction qui a envoyé les deux Jérémie, Jacob et Hébert, à Campbellton le 2 janvier. Les T-Wolves ont aussi obtenu le défenseur Sam McKinney et l’attaquant Liam Travis dans le troc. Ces deux bonhommes jouent eux aussi un rôle important dans les succès du club… Ludovic Dufort complète la première unité offensive des T-Wolves. Le deuxième trio, lui, est composé de Félix Landry, Jérémy Duhamel et le géant Reese Allen, que l’équipe a tout récemment acquis dans une transaction…