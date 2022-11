Le jumelage scolaire à la rescousse des équipes de hockey des petites polyvalentes

Afin d’être en mesure d’offrir un programme de hockey interscolaire, certaines écoles secondaires participent à un projet de jumelage qui les autorise à pourvoir les postes vacants en repêchant à l’intérieur d’un autre établissement scolaire.

En fin de semaine dernière, l’équipe masculine de hockey interscolaire AA de la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton croisait le fer avec celle des Dragons A de la Polyvalente A.-J. Savoie de Saint-Quentin. Dans le cadre de ce programme double hors-concours, chacune des deux formations, qui n’évoluent pas dans la même division, a remporté un match.

Jusque-là, rien de bien particulier à signaler. Cela dit, ces joutes avaient bel et bien un petit quelque chose d’inusité alors que les deux équipes alignaient des athlètes provenant d’autres institutions scolaires. Sans ces acquisitions, les deux formations n’auraient fort pas eu suffisamment d’effectifs pour tenir toute la saison.

«À notre camp d’entraînement, nous n’avions que onze patineurs et deux gardiens, ce qui est peu pour une équipe si l’on tient compte qu’il y aura des suspensions, des blessures, et même peut-être des abandons au courant de l’année», explique Maxime Levesque, coordonnateur du programme de hockey à la PRP.

Celui-ci a donc fait appel au programme de jumelage de l’Association des sports interscolaires du Nouveau-Brunswick qui permet à une école de faire appel à des joueurs d’un autre établissement n’offrant pas ce programme ou qui possède un surplus de joueurs.

Comme l’autre école secondaire francophone (Aux quatre vents de Dalhousie) propose une formation masculine de hockey et qu’elle n’avait pas de joueurs en surplus, la PRP s’est tournée exceptionnellement vers ses consœurs anglophones. Ainsi, on retrouve au sein des Prédateurs trois joueurs provenant du Sugarloaf Senior High School et un du Dalhousie Senior High School. Fait à noter, parmi le lot, un joueur est même originaire de la Première nation autochtone de Listuguj en Gaspésie.

«Ce programme cadre parfaitement avec les petites polyvalentes comme la nôtre, et comme celles du SSHS et du DRHS. Qu’on le veuille ou non, c’est notre réalité. Nos écoles sont beaucoup plus petites qu’avant et nous n’avons pas nécessairement un bassin de joueurs suffisant pour chacune offrir tous les programmes sportifs. Et quand on regarde le nombre d’inscriptions actuelles au hockey mineur, on voit qu’elles sont en déclin, car plusieurs jeunes se sont tournés vers d’autres disciplines. C’est donc un indice que l’on risque d’avoir encore besoin de ce programme pour les années à venir», indique-t-il.

Selon lui, si ce programme de jumelage venait à tomber, il pourrait sonner le glas de nombreuses équipes de différentes disciplines un peu partout en province, mais particulièrement dans le nord.

Limites

Bien que les écoles puissent s’entraider de la sorte afin de permettre la survie de programmes sportifs dans une région, il n’est toutefois pas question de s’en servir pour constituer une équipe étoile, donc une formation regroupant les meilleurs joueurs de chaque école.

Une clause dans ce programme assure en effet que les établissements scolaires n’effectuent pas de combines de la sorte. Ainsi, une équipe ne peut compter que sur une quantité limitée de joueurs en provenance d’autres écoles. Elle ne peut également retrancher ses propres joueurs pour faire place à des athlètes de l’extérieur jugés de plus haut calibre.

Ainsi, tous les joueurs de la PRP qui se sont présentés au camp d’entraînement ont priorité sur les joueurs extérieurs. À condition bien sûr qu’ils sachent jouer un minimum, question de ne pas être un danger pour les autres ou eux-mêmes sur la patinoire.

«De cette façon, ça assure que les jeunes des écoles qui offrent le programme ne soient pas perdants au change, qu’ils ne perdront pas leur place dans l’équipe au profit d’un athlète d’une autre école parce que celui-ci est meilleur», explique M. Levesque, soulignant que de cette façon, les équipes sont plus balancées.

Aussi chez les Dragons

La PRP n’est pas la seule polyvalente du coin à se retrouver dans cette situation.

Denis Couturier est conseiller municipal à Kedgwick. Cette année, en plus de gérer le Dynamo (équipe de hockey senior), il gère les Dragons de la PAJS. Cette équipe compte en ses rangs quatre hockeyeurs de la municipalité voisine, Kedgwick. Autrefois rivaux, les jeunes athlètes sont aujourd’hui complices.

Comme pour les Prédateurs, les Dragons peinaient à constituer une formation complète cette saison.

«Et à Kedgwick (école Marie-Gaétane), nous n’avions tout simplement pas assez de joueurs pour en monter une. Ce jumelage est donc une belle alternative permettant à nos hockeyeurs de jouer. Car c’est ça l’objectif, faire jouer les jeunes. Ç’aurait été dommage que les deux équipes tombent et que ces jeunes se retrouvent sans rien. C’est la région au complet qui aurait perdu», explique-t-il.

C’est la deuxième année que les deux communautés fonctionnent de la sorte pour s’assurer d’avoir au moins une équipe interscolaire. L’an dernier, Kedgwick avait prêté trois joueurs. Selon M. Couturier, cette combinaison s’avère gagnante pour tous.

«Ces jeunes jouent ensemble et ça forge des amitiés. C’est bon pour l’esprit régional, ça contribue à créer un sentiment d’appartenance», indique-t-il.

À Campbellton, l’expérience semble également concluante.

«Les jeunes des deux écoles anglophones se sont très bien adaptés au groupe, au point que même l’un de nos assistants au capitaine – poste voté par les joueurs – provient du SSHS. Nous continuons toutes nos pratiques en français, ce qui est bien pour eux puisque ça leur permet de se familiariser davantage avec la langue. C’est l’fun, car ça crée un bel esprit régional», mentionne-t-il, notant que plusieurs de ces hockeyeurs se connaissaient déjà, ayant évolué au sein de l’association locale de hockey mineur.