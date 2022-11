Vous rappelez-vous de Mélodie Forsythe? En janvier 2020, la jeune Acadienne de Moncton était parvenue à mener son équipe au pied du podium lors des Championnats canadiens de curling juniors. L’exploit était d’autant plus exceptionnel que Forsythe et ses coéquipières n’étaient âgées que de 15 ans et qu’elles devaient composer devant des filles de 18 à 20 ans.

Et bien sachez que Mélodie Forsythe joue toujours au curling et qu’elle n’a jamais cessé de progresser.

D’ailleurs, la jeune étudiante en criminologie à l’Université de Moncton, est en lice pour représenter le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada, qui auront lieu du 18 février au 5 mars sur l’Île-du-Prince-Édouard.

La capitaine Forsythe et sa fidèle comparse Caylee Smith, qui évolue à la position de première pierre, ont récemment dominé la ronde préliminaire des qualifications provinciales. Si Deanna MacDonald et Carly Smith ne sont plus dans le portrait en raison de leur âge, elles ont été remplacées par Ozzy Patterson, de Saint-Jean, et Rebecca Watson, de Fredericton, respectivement deuxième et troisième pierre au sein du quatuor dirigé par le franco-ontarien Wayne Tallon, qui habite depuis plusieurs années à Fredericton.

Pour ceux qui s’y connaissent un brin en curling, le nom de Tallon doit sûrement vous rappeler quelque chose puisqu’il a remporté le championnat du monde senior comme joueur en 2014, ainsi que le championnat canadien en 2013.

«Les Jeux du Canada, ça fait trois ans que nous y pensons, affirme Mélodie Forsythe. Nous voulons vraiment vivre cette expérience. En même temps, nous savons que ça ne sera pas facile de se qualifier. Lors de la ronde préliminaire, toutes nos parties ont été serrées.»

C’est en fin de semaine dans la capitale provinciale que tout va se jouer pour l’équipe qui représentera le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada. Six équipes sont sur les rangs et de l’avis même de Wayne Long ce n’est pas gagné d’avance.

«Ce sont six bonnes équipes qui vont prendre part au tournoi, confie-t-il. C’est tellement du bon calibre que l’équipe qui va perdre en finale aurait quand même une excellente chance de se retrouver sur le podium aux Jeux du Canada. La compétition sera donc féroce en fin de semaine.»

Selon Tallon, Forsythe et ses coéquipières sont fin prêtes.

«Il va cependant falloir jouer notre meilleur curling pour gagner. D’après moi, c’est l’équipe la mieux préparée mentalement qui va gagner», estime Tallon.

À ce sujet, l’entraîneur et l’entourage du quatuor ont fait leurs devoirs dans les derniers mois. Une psychologue sportive, Leslie Smith, a même été embauchée en juin dernier.

«Leslie est entre autres là pour les aider à éliminer les sources de distraction», mentionne Tallon.

Mélodie Forsythe ajoute que la contribution de Leslie Smith est inestimable.

«Elle nous a aussi appris à mieux visualiser nos matchs et à mieux nous préparer en fonction des parties», dit-elle.

Selon Tallon, la grande force de ses quatre athlètes est la chimie qui lie chacune des filles.

«Elles s’entendent toutes très bien. C’est facile de voir à quel point elles sont là l’une pour l’autre. Tu n’as qu’à les regarder aller sur la glace. Elles ont confiance dans chacune de leur coéquipière», indique Wayne Tallon.

En bref… Mélodie Forsythe et Caylee Smith n’ont pas vraiment coupé les liens avec leurs bonnes amies des Championnats canadiens de 2020 puisqu’elles jouent encore ensemble au sein d’un programme M20. Comme Deanna MacDonald et Carly Smith étaient trop âgées pour se qualifier pour les Jeux du Canada, les deux autres ont démarré une nouvelle équipe M18 avec Izzy Patterson et Rebecca Watson… Mélodie Forsythe dit consacrer une douzaine d’heures par semaine au curling, en plus de ses études à l’U de M. «Malgré le gymnase, les entraînements, les parties et les séances de psychologie, je m’organise bien malgré tout avec mes études, confie-t-elle… En fin de semaine, les équipes demeurent en lice pour obtenir la place disponible pour les Jeux du Canada tant et aussi longtemps qu’elles n’auront pas perdu trois parties…