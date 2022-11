Soccer: les Aigles Bleus complètent leur saison la tête haute

Trois saisons après avoir pris la barre des Aigles Bleus, Younes Bouida récolte déjà les fruits du programme qu’il a mis en place.

L’équipe de soccer masculine du Bleu et Or a complété sa saison la semaine dernière en s’inclinant 2 à 1 en demi-finale de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) contre les Capers du Cap-Breton, équipe classée numéro un au pays à la veille du championnat canadien d’U Sports.

C’est donc avec la tête haute que les Aigles complètent leur saison.

Thomas Maillet, le capitaine des Aigles qui vient de conclure sa carrière universitaire, a été un témoin de premier plan de la progression de l’équipe dans l’ère Bouida.

«À sa première année, il a hérité d’une nouvelle génération de joueurs. En matière de reconstruction, ça n’a pas été facile», explique l’athlète de Moncton.

«Depuis lors, on n’a cessé de progresser. Même cette année, nous avions une des plus jeunes équipes du circuit et on a vraiment bien fait.»

«On n’a pas connu un bon début de saison, puis on s’est mis à gagner des matchs. Je crois que ça témoigne bien de la progression de l’équipe.»

Et les Aigles sont loin d’avoir atteint leur pic. Le meilleur reste à venir selon Maillet.

«On était relativement heureux de notre rang à la fin de la saison. C’est beaucoup mieux que ce que les gens et les entraîneurs prévoyaient en début de saison», explique-t-il.

«Ç’a été agréable de dépasser les attentes, mais je crois que le futur est encore plus prometteur, estime le milieu de terrain. Je n’y serai plus, mais l’équipe va terminer encore plus haut la saison prochaine.»

Une grande fierté

Après six ans et cinq saisons, que retient Thomas Maillet de son passage chez le Bleu et Or?

«Même avant de venir à l’université, je rêvais de jouer avec les Aigles. C’était ça mon but, raconte Maillet. Le fait d’avoir contribué à l’équipe lors des cinq dernières saisons a été une grande fierté pour moi. Y’a eu des années plus difficiles, mais ç’a été un énorme plaisir de faire partie de cette équipe et de collaborer avec de bons entraîneurs comme avec mes coéquipiers.»

Solide performance

De son côté, Younes Bouida partage l’avis de son protégé sur la progression de l’équipe.

«Ç’a été une solide performance d’équipe, résume l’entraîneur du Bleu et Or. Les gars ont été très disciplinés et ils ont joué avec beaucoup de cœur. Le reste, ç’a suivi!»

Quant à la progression de l’équipe, elle est plus rapide que prévu dans les faits.

«Ce n’était pas évident au début, reconnaît Bouida. Pour bâtir un programme pareil, il faut 4 à 5 ans avant de voir des résultats. La première année, il n’y avait pas d’ossature, ni assez de joueurs capables d’évoluer à ce niveau. Puis il y a eu la COVID.»

«À la reprise l’an dernier, on avait une équipe très très jeune, mais bourrée de talent. Cette année, ça s’est annoncé sur la continuité. On le sait très bien, ce n’est qu’un début», promet Bouida.

Le sélectionneur n’a pas manqué de souligner la contribution des vétérans qui quittent sa formation, dont son capitaine.

«Je tiens vraiment à saluer le leadership de Thomas Maillet, de Christian Masimengo (gardien) et de Maxime Bertrand. Ce sont des produits de la province qui ont gradué de l’Académie de haute performance du Nouveau-Brunswick. Thomas et Christian ont aussi participé aux Jeux du Canada en 2017 avec l’équipe provinciale», équipe qu’il a lui-même dirigée.

«Ça fait quelque chose de les voir terminer leur carrière universitaire, explique Bouida sur un ton un brin mélancolique. Ce sont des exemples à suivre pour les jeunes du Nouveau-Brunswick», relance-t-il fièrement.