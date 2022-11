Brillante remontée des Marchands à Dalhousie

Tirant de l’arrière 3 à 2 après 40 minutes de jeu, les Marchands de Shippagan-les-Îles l’ont finalement emporté 5 à 3 devant les Maraudeurs de Dalhousie, dimanche après-midi, dans un match du Circuit de hockey senior Beauséjour présenté au Palais de Glace Inch Arran.

Le défenseur Tommy Bezeau et l’attaquant Luc Williams ont mené l’offensive des champions en titre de la LHSAC avec trois points chacun.

Bezeau a inscrit deux buts et une passe, tandis que Williams a produit un filet et deux aides.

Alexandre Haché et François Mazerolle ont été les autres buteurs des Marchands (2-0-0).

Il a malheureusement été impossible d’obtenir le nom des marqueurs des Maraudeurs (0-2-0).

Autres matchs du week-end

Samedi, Marc-André LeCouffe y est allé de deux buts et une passe pour conduire les Alpines de Tracadie à un gain de 6 à 2 sur les Maraudeurs.

Joey Frenette (1-1), Riley Scott (1-1), David Basque et Pier-Luc Ouellet ont été les autres buteurs des Alpines (1-1-0). Brandon Haché et Nicolas Richard ont également connu de bonnes soirées avec respectivement quatre et trois mentions d’aide.

Solide, le vétéran gardien Charles Austin a empoché le gain devant le filet des Alpines.

Joey Bernard (1-1) et Francis Savoie ont assuré la réplique des Maraudeurs.

Toujours samedi, les Coal Miners de Springhill (2-3-0) ont causé une certaine surprise en défaisant les JC’s de Bouctouche (3-2-0) au compte 7 à 4 dans un match ponctué de 116 minutes de pénalités.

Adam Chipman (2-1), Rene George (2-1) et Shawn McNaman (1-3) ont mené l’attaque des Coal Miners. Jesse Colborne et Chad Miller ont complété la marque.

Alexi Guitard (2), Julien Belliveau (1-1) et Sylvain Richard (1-1) ont enfilé les bus des JC’s.

Vendredi, Danica Crête a marqué deux fois, Mackenzie Brown a été crédité d’un but et deux aides et les Hawks d’Elsipogtog ont défait les Northmen de Miramichi 5 à 4 en fusillade.

Brett Bernard a été l’autre buteur des Hawks (7-0-0) en temps réglementaire. Il a malheureusement été impossible d’obtenir le nom du buteur en tirs de barrage.

Elijah Francis a obtenu trois passes dans la victoire.

Du côté des Northmen (1-2-2), Jeff Wilson (2-1), Étienne Haché et Billy Gaston ont fait bouger les cordages. Kris Keating a récolté deux passes.

Jeudi, les Marchands de Shippagan-les-Îles ont eu raison des Alpines 5 à 2.

François Mazerolle (3-1), Luc Williams et Patrick Jones ont enfilé les buts des Marchands (1-0-0).

La riposte des Alpines a été orchestrée par Lucien-Carl Sonier et Jean-François Rousselle.