Le Bleu et Or double les Axemen

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont marqué tous leurs buts au premier vingt pour l’emporter 4 à 2 sur les Axemen de l’Acadia, samedi, devant 614 partisans réunis à l’Aréna J.-Louis-Lévesque.

Il s’agissait pour le Bleu et Or (8-4-0) d’une deuxième victoire consécutive, eux qui ont blanchi les Huskies de Saint Mary’s 2 à 0, vendredi.

Maxime Boudreau, Jérémy Michel, alors que l’équipe profite d’un avantage numérique, Jacob Dion, pendant une infériorité numérique, et Rémy Anglehart ont réussi les buts des Aigles Bleus. Mika Cyr a ajouté deux mentions d’aide.

Brendan Tomilson et Carson Hopwo ont fourni la riposte des Axemen (3-8-1).

Étienne Montpetit et Félix-Anthony Éthier ont tous deux réalisé 12 arrêts dans la victoire. Zachary Paputsakis a fait face à 34 tirs dans une cause perdante.

«Nous voulions nous reprendre après les deux défaites de la semaine dernière», indique la première étoile du match Mika Cyr.

«Nous sommes satisfaits de notre résultat, même si la partie d’aujourd’hui ne s’est pas déroulée comme nous le voulions. Ç’a été un peu plus difficile sur la glace. Nous avons eu des punitions, mais au moins notre jeu en désavantage numérique a bien fait. Nous allons maintenant nous préparer pour nos deux parties en fin de semaine prochaine», ajoute Cyr.

L’entraîneur-chef Derek Cormier était lui aussi visiblement content des deux victoires.

«C’était une grosse fin de semaine pour nous et c’était important d’obtenir des points au classement, mentionne le pilote du Bleu et Or. Ça n’a pas été facile, mais nous avons trouvé le moyen de gagner nos deux matchs.»

«Le hockey est un sport avec des hauts et des bas. Nous avons eu des hauts avec quatre buts, puis nous avons connu des bas. Le problème c’est que nous avons écopé de trop de punitions. Heureusement, nous avons fait un très bon travail en désavantage numérique. Nous devrons toutefois nous montrer plus disciplinés et éliminer les (mauvaises) punitions. Nous allons apprendre de ça», révèle Derek Cormier.

Les Aigles Bleus disputeront deux autres parties à la maison, le week-end prochain, alors que les Tigers de Dalhousie seront les visiteurs vendredi, puis les X-Men de St. Francis Xavier samedi.