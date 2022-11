Mike Hoffman marque en prolongation et le Canadien bat les Penguins 5-4

Le Canadien continue de démontrer qu’il ne baissera jamais les bras et il a encore une fois été récompensé pour ses efforts, samedi soir au Centre Bell.

La formation montréalaise a comblé trois retards d’un but, puis Mike Hoffman a marqué après 1:03 de jeu en prolongation, offrant aux siens une victoire de 5-4 contre les Penguins de Pittsburgh.

Hoffman a fait mouche à la suite d’une passe de Kirby Dach lors d’une attaque à deux contre un.

La troupe de Martin St-Louis a dû travailler d’arrache-pied pour forcer la présentation d’un bris d’égalité. Elle a toutefois marqué trois fois en troisième période, dont deux fois moins d’une minute après un but des Penguins.

«Ça commence à être une habitude, a dit St-Louis au sujet des remontées du Canadien. Il n’y a pas une fois où nous avons lâché prise.

«Ce soir, nous ne menions pas, mais nous connaissions un bon match. Nous avons continué à faire ce que nous devons faire, à croire que la manière que nous jouons va nous amener au résultat souhaité.»

Nick Suzuki a amassé un but et une aide, tandis que Josh Anderson, Cole Caufield et Sean Monahan ont aussi touché la cible en temps réglementaire pour le Canadien (8-6-1). Dach a été crédité de deux aides et Jake Allen a repoussé 20 tirs.

Le Tricolore a remporté un troisième match d’affilée. Il a récolté au moins un point lors de six de ses huit dernières rencontres (5-2-1).

«L’ambiance est bonne et c’est notre responsabilité de garder ça comme ça, a dit St-Louis. Nous savons faire attention de ne pas seulement juger le résultat. Les résultats amènent de l’enthousiasme, mais quand les résultats ne sont pas là, nous devons garder cet enthousiasme. C’est cette mentalité qui nous fait progresser comme équipe.»

Du côté des Penguins (6-6-3), Rickard Rakell et Jeff Petry ont chacun récolté un but et une aide. Brock McGinn et Evgeni Malkin ont aussi marqué, tandis que Jason Zucker a accumulé trois aides. Tristan Jarry a effectué 37 arrêts.

Anderson était de retour au jeu pour le Canadien après avoir purgé une suspension de deux matchs pour une mise en échec dangereuse contre le défenseur des Golden Knights de Vegas Alex Pietrangelo. Michael Pezzetta lui a cédé sa place dans la formation.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il accueillera les Devils du New Jersey.

Le chat et la souris

Anderson s’est vite signalé, ouvrant la marque après 1:48 de jeu. Son long tir a surpris Jarry, qui avait la vue voilée.

Le reste de la première période n’a pas été particulièrement animée. Allen s’est distingué en frustrant Zucker, qui avait débordé Arber Xhekaj. De son côté, Jarry a fait l’arrêt devant Dach, qui avait coupé entre les deux défenseurs.

Les Penguins ont marqué deux fois tôt en deuxième période. Petry a d’abord créé l’égalité à 1:46, quand sa remise vers l’enclave a été involontairement déviée dans son propre filet par Jake Evans. Les Penguins ont pris les devants 1:43 plus tard, quand un tir de Marcus Pettersson a dévié sur Rakell avant de faire bouger les cordages.

Si les Penguins ont dominé le début du deuxième engagement, la deuxième portion a été l’affaire du Tricolore, qui a décoché 18 tirs au but consécutifs.

Jarry a notamment frustré deux fois Brendan Gallagher. Il a aussi fait des arrêts difficiles contre Hoffman, Jonathan Drouin et Caufield quand le Canadien évoluait en avantage numérique.

Caufield a créé l’égalité 2-2 grâce à un long tir de la pointe après 49 secondes de jeu en troisième période. L’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a contesté le but, croyant que Dach avait commis de l’obstruction contre Jarry. Les responsables vidéo ont vu les choses autrement.

Malkin a redonné les devants aux Penguins à 3:19, grâce à un bon tir du revers. Cependant, Suzuki lui a donné la réplique 50 secondes plus tard, grâce à une belle manoeuvre devant Jarry.

Les arbitres ont été occupés par la suite, si bien que les équipes se sont retrouvées à trois contre trois. McGinn a marqué à 14:02 lors d’une attaque à deux contre un avec Jeff Carter. Toutefois, Monahan a répliqué 40 secondes plus tard, alors que le Canadien était en avantage numérique.

Hoffman a ensuite joué les héros en prolongation pour le Canadien.

Échos de vestiaire

Jake Allen a vanté le caractère des joueurs du Canadien.

«Nous avons la confiance que nous sommes toujours dans le coup, peu importe le pointage. Nous avons aussi beaucoup de talent à l’attaque. […] Je crois que nous méritions la victoire. Nous nous sommes bien battus.»

Mike Hoffman a refusé de prendre trop de crédit après avoir marqué un quatrième but en trois rencontres.

«Nous avons du plaisir et l’équipe joue du bon hockey. Tout le monde contribue et nous avons une chance de gagner chaque soir. Je crois que l’équipe a franchi quelques étapes au cours des dernières semaines.»

Jonathan Drouin a affirmé que le groupe sur lequel compte le Canadien était peut-être spécial.

«Oui, je pense que nous allons dans la bonne direction. Tout le monde est dans le même bateau, que ce soit sur la glace ou hors de la glace. Le personnel d’entraîneurs est aussi incroyable au niveau des détails durant les matchs. Nous comptons sur un excellent noyau avec des vétérans et des jeunes.»