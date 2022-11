Volleyball: Le Bleu et Or toujours sans victoire

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont encaissé une sixième défaite de suite, cette fois-ci par la marque de 3 à 0 devant les puissantes Axewomen d’Acadia, samedi soir, au Ceps Louis-J.-Robichaud.

Le Bleu et Or (0-6) a bien travaillé lors des deux premiers engagements en s’inclinant 23-25 et 22-25 devant la meilleure équipe du SUA.

Les Axewomen (6-0) ont toutefois réglé le sort des Aigles Bleues de rapide façon dans le dernier set en triomphant 25-10.

«Nous avons quand même eu du plaisir de jouer à domicile et de sentir l’appui de la foule, mentionne la joueuse Ivana Urquhart Mladineo. Acadia possède une bonne équipe et nous avons gagné le pointage serré. Nous nous devons toutefois d’être plus créatives pour marquer des points. Nous avons bien joué, mais nous devons néanmoins nous améliorer.»

L’entraîneure Jolie Richard abonde dans le même sens que sa joueuse.

«Nous avons connu des hauts et des bas, dit-elle. Nous avons tout de même démontré que nous pouvions compétitionner avec chaque équipe de la ligue. Nous devons maintenant trouver une mentalité de gagnante pour bien finir nos manches et du même coup l’emporter.»

Les Aigles Bleues reprendront l’action en fin de semaine prochaine en disputant une série de trois parties à St. John’s, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Les filles vont affronter coup sur coup les Tigers de Dalhousie, les Sea-Hawks de Memorial et les Axewomen d’Acadia.