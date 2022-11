Judo: quand Mahée Savoie se fâche…

Voici un petit conseil qui est bon à savoir pour les judokas de moins de 57 kilos à la grandeur du pays. Quand Mahée Savoie est fâchée, ôtez-vous de son chemin sur le tatamis.

Une semaine après avoir récolté des médailles d’argent dans les catégories senior et M21 à l’Omnium du Québec présenté au Centre sportif Claude-Robillard de Montréal, la judoka du Club Otoshi de Dieppe s’est fait sortir dès son premier combat, samedi, dans la division M21 de l’Omnium de l’Ontario au Centre sportif Pan Am de Toronto.

Résultat, elle s’est présentée doublement motivée, dimanche, pour l’épreuve senior.

Et l’une après l’autre, Savoie a servi une correction à ses cinq adversaires pour rafler à la fois l’or et le titre de judoka senior par excellence du tournoi, peu importe le poids. Il ne lui en fallait pas plus pour retrouver sa bonne humeur.

«J’étais déjà fâchée de mes deux médailles d’argent à Montréal, alors quand j’ai perdu mon premier match samedi je n’étais vraiment pas contente», dit-elle en riant.

«Honnêtement, je ne sais pas ce qui s’est passé samedi. J’en ai justement parlé avec ma mère et mon entraîneur et ils n’avaient aucune réponse eux non plus. Peut-être que c’est juste parce que mon combat était en fin de journée et que la longue attente m’a fait sortir de ma bulle. Je ne sais pas», raconte-t-elle.

Ce qu’elle sait par contre, c’est qu’elle a été dominante dimanche.

«En finale, j’ai battu 10-0 la fille (Aliya Koliaska) qui a gagné le tournoi M21, samedi. J’ai donc passé mon message avant les Championnats canadiens élites qui auront lieu le mois prochain à Edmonton (10 et 11 décembre)», prévient la jeune athlète de 17 ans.

«Je vise la plus haute marche à Edmonton, poursuit-elle. Je ne veux même rien savoir d’une deuxième place. Une deuxième place, pour moi, c’est encore moins bon qu’une médaille de bronze. Pour gagner l’argent, ça veut dire que tu as perdu ton dernier combat. Le bronze, au moins, il faut que tu gagnes pour l’avoir.»

Mahée Savoie dit avoir également hâte de prendre part aux Jeux du Canada, en février, à l’Île-du-Prince-Édouard.

«Je vais aller aux Jeux du Canada pour gagner, par pour jouer aux touristes. J’y vais donc pour affaires», lance-t-elle en riant.

«Nous allons d’ailleurs avoir deux bonnes équipes aux Jeux du Canada. Autant les filles que les garçons, nous devrions être en mesure de compétitionner avec les meilleures provinces du pays», mentionne Mahée Savoie.

Outre sa victoire de 10-0 contre l’Albertine Aliya Koliaska en finale, Savoie a également battu l’Ontarienne Mirja Hafner 10-0, la Québécoise Maëlle Delourmel 10-0, l’Ontarienne Alyssa Tkachenko 10-0 et la Québécoise Sara-Anne Beaudin 5-0.

Cloutier épate

L’entraîneure du club Kimo, Josée Daigle, pose en compagnie de ses trois athlètes: Yzabelle Ouellette, Olivier Dumont et Blake Cloutier, gagnant de deux médailles de bronze. – Gracieuseté

Blake Cloutier, du club Kimo de Saint-Hilaire, a épaté la galerie, en fin de semaine, à l’Omnium de l’Ontario qui prenait l’affiche au Centre sportif Can Am de Toronto.

Le jeune judoka a raflé le bronze dans les catégories M16 et M18 chez les moins de 50 kilos.

Par ailleurs, outre Mahée Savoie, deux autres athlètes du club Otoshi de Dieppe ont réussi à se hisser sur l’une des marches du podium à Toronto.

Maxime Bourgoin a mis la main sur une médaille d’argent dans la catégorie M16 chez les moins de 73 kg.

Enfin, dans le tournoi Ne Waza, malgré le fait qu’elle a dû combattre contre des filles nettement plus costaudes qu’elle, Vicky Pitre a terminé en deuxième position chez les moins de 70 kg.

Parmi les autres belles performances de nos représentants, notons celle d’Olivier Dumont, du club Kimo, chez les moins de 66 kg dans la catégorie M17. Dumont a remporté deux de ses quatre duels dans un tournoi qui regroupait pas moins de 31 athlètes. Dumont a pris le cinquième échelon.

Toujours chez le club Kimo, Yzabelle Ouellette (senior, moins de 70 kg) a gagné deux de ses quatre matchs pour terminer en cinquième position.

Le Nouveau-Brunswick était également représenté par des athlètes du club Shimpokai de Saint-Jean, du club de Fredericton et du club Tani Koi de Rothesay.