Monctonian: les Flyers déterminés à réussir là où ils ont échoué

Le 41e tournoi Défi Monctonian a été lancé mardi devant une poignée de journalistes et les leaders des formations du Grand Moncton au Centre Superior Propane, le domicile des Flyers M18 majeur de Moncton.

Le tournoi annuel, un des plus grands du genre au Canada, regroupe l’élite du hockey mineur (AAA) de l’Atlantique et d’ailleurs, d’aussi loin que l’Alberta.

En tout, 58 équipes prendront part à la grande fête du hockey qui débute jeudi. Chez les M18 et les M15, 24 équipes se disputent le trophée de chaque côté. Chez les M16, ce sont 10 équipes qui rivalisent pour le titre, dont les Thunderbirds de Moncton et les Knights de Saint-Jean.

En plus des hôtes (Flyers de Moncton, 6-6-3) et des champions en titre (le Vito’s de Saint-Jean, 6-5-2), le Moose du Nord (4-7-0) sera aussi de la partie chez les M18. Le Moose amorce son tournoi contre les Mustangs de South Shore (Nouvelle-Écosse), jeudi à 17h30. Pour le match d’ouverture jeudi à 19h, les Flyers reçoivent les Oil Kings de Leduc (Alberta).

Chez les M15, les Flyers de Dieppe et les Hawks de Moncton sont les co-hôtes dans leur catégorie. Ils lancent le tournoi en recevant respectivement les Novas d’Antigonish et les Wolverines d’Halifax jeudi matin dès 8h30. En tout, 110 matchs sont au programme sur les quatre glaces du complexe de hockey.

Les finales de chaque catégorie se tiendront dimanche à 11h (M15), à 13h (M16) et à 15h (M18).

Le tournoi présente aussi le match des espoirs, vendredi à 20h. Car ce tournoi est aussi le rendez-vous des éclaireurs juniors, universitaires, comme de la Centrale de hockey. Environ 120 d’entre eux sont attendus au cours du week-end.

«Chaque année, la date est encerclée dans notre calendrier. C’est non seulement près de chez nous, mais c’est la première occasion de l’année de se mesurer aux autres équipes pour voir où on s’en va, a expliqué Ryan Maxwell, entraîneur adjoint des Flyers de Dieppe, lors de la présentation de l’événement. On joue plusieurs matchs en peu de temps. Ça nous aide à définir notre saison.»

L’entraîneur-chef des Flyers M18, John DeCourcey, était absent du lancement pour cause de maladie, comme plusieurs virus circulent. On nous assure cependant qu’il n’est pas atteint de la COVID.

Des jeunes motivés

Si les Flyers ont remporté le championnat national au printemps, ce n’est pas sans avoir échappé la finale du 40e Monctonian en finale aux mains du Vito’s de Saint-Jean.

Le co-capitaine de l’équipe en reconstruction, Jonah Leard, est d’avis que les siens peuvent toujours aspirer au titre.

«Je crois que nous avons de bonnes chances, mais nous allons devoir travailler fort. Il va y avoir de bonnes équipes. Tout va reposer sur notre discipline de travail.»

En plus des Oil Kings, les Flyers affronteront les Wildcats de Valley (Nouvelle-Écosse, 8-4-0) et le Central Impact (Terre-Neuve, 11-8-0) lors de la phase préliminaire.

Si les Flyers ont connu des moments difficiles en début de saison, ils ont su se ressaisir depuis quelques semaines et ont rejoint le peloton qui pourchasse les puissants Knights de Charlottetown (12-1-0), dont la présence est attendue dans la finale de dimanche.

«Nous avons une bonne offensive, explique Leard. Nous devons encore ajuster quelques trucs en défensive et nous serons à point.»

«C’est une équipe très différente de l’an dernier. L’an dernier (l’équipe championne canadienne), c’était une équipe très habile. Mais notre groupe travaille très fort, alors j’ai confiance que nous allons réussir», lance le jeune Aviateur.