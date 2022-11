Volleyball: les Aigles Bleues apprennent à la dure

L’équipe de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (0-6) tarde à enregistrer une première victoire, dans un début de saison qui montre quand même plusieurs signes encourageants.

Avec six défaites en autant de rencontres, la fiche du Bleu et Or trahit son rendement sur le terrain. La preuve, samedi, les filles de Joline Richard ont soutiré un set aux Axemen d’Acadia (6-0), l’équipe qui domine actuellement le classement de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA).

L’entraîneure est convaincue qu’avec un peu de finition, son équipe devrait renverser la situation.

«Il n’y a pas d’équipes faibles dans cette ligue, explique Joline Richard. On cherche seulement la façon de gagner nos matchs.»

«En tant que club, il y a quand même du nouveau depuis l’an dernier. On apprend encore à travailler ensemble vers notre objectif. Je pense vraiment qu’on a déjà fait un pas en avant. On est (compétitives) dans tous nos matchs, mais on doit juste trouver la manière de les terminer.»

En examinant les statistiques de plus près, on comprend mieux le discours de Mme Richard. Dans ses six défaites, le Bleu et Or a quand même remporté quatre manches (ou sets), dont deux contre les Tigers l’Université Dalhousie (5-1) dans leur rencontre du 30 octobre. Il s’agit tout de même du deuxième plus petit nombre dans le circuit de six équipes, loin derrière les 18 remportées par Acadia.

«Dans beaucoup de nos matchs, on menait en début de jeu. C’est l’un de nos objectifs ce week-end: on doit travailler la finition. Nous devons trouver notre deuxième souffle pour conclure rapidement les matchs en notre faveur.»

«Acadia est au premier rang de la ligue et nous avons montré que nous pouvons lui tenir tête, illustre Richard. Reste à voir comment on fera contre eux au prochain match.»

La réponse sera bientôt connue, car les formations de SUA se dirigent vers Terre-Neuve-et-Labrador en fin de semaine pour le tournoi annuel de la ligue, une série de matchs qui comptent au calendrier régulier. Les Aigles vont affronter les Tigers vendredi à 16h30, les Seahawks de l’Université Memorial (0-5) samedi à 17h30, avant d’affronter à nouveau les Axewomen de l’Université Acadia, dimanche à 12h30.

Si Memorial représente la proie la plus facile, ce n’est pas la seule victoire dans le collimateur de Joline Richard.

«Oui, c’est une belle occasion pour la victoire, mais nos deux autres matchs aussi, soutient-elle avec confiance. On va travailler fort. On va tenter de faire des choses pour tomber du bon côté de la victoire.»

La discussion revient inévitablement sur le manque de finition.

«On doit encore découvrir la façon de terminer nos matchs. C’est un sujet dont on peut maintenant discuter. C’est une bonne chose en soi: si on en parle, c’est parce qu’on est compétitifs dans les matchs. Nous y sommes presque. Il faut trouver notre deuxième souffle. Nous avons la bonne habitude de commencer en force, donc ça demeure positif.»

Avec la COVID et le changement de garde à la direction de l’équipe au cours des dernières années, Joline Richard reconnaît que le recrutement à l’extérieur du N.-B. a peut-être été un peu négligé. Parmi les 16 membres de l’équipe, une seule est de l’extérieur de la province, soit l’Albertaine Zoryanna Kahanyshyn-Fontaine d’Edmonton, une étudiante de deuxième année en biologie. Si l’entraîneure est très fière de cette édition «acadienne», elle ne ferme pas la porte pour autant au recrutement extérieur pour les prochaines saisons.