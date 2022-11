Arts martiaux: Victor Thériault intronisé au Temple de la renommée

Victor Thériault, considéré à juste titre comme l’un des plus grands promoteurs de sports de combat dans l’histoire du pays, vient d’être immortalisé au Temple de la renommée des ceintures noires canadiennes (Canadian Black Belt Hall of Fame).

Victor Thériault rejoint ainsi son frère Jean-Yves qui a été intronisé en 2009. Ce dernier a également reçu le prix communautaire Dr Alastair Murray en 2017.

«J’en suis très content, affirme le natif de Paquetville. C’est gratifiant d’aller rejoindre mon frère Jean-Yves au temple.»

Thériault a non seulement été intronisé comme promoteur, mais également pour son travail d’entraîneur et d’athlète. Les gens ont tendance à l’oublier, mais Victor Thériault a d’abord été un excellent athlète avant de devenir entraîneur et, surtout, avant de se lancer dans la carrière de promoteur.

«Je suis même devenu champion d’un gros tournoi de karaté sans même avoir pris un seul cours de karaté de toute ma vie, s’exclame-t-il en riant. Je m’étais seulement entraîné quelques fois avec des karatékas avant de commencer à prendre part à des tournois.»

Mais ce dont Victor Thériault est le plus fier, c’est évidemment ce qu’il a accompli comme promoteur.

«J’ai été le premier promoteur à présenter des combats d’arts martiaux mixtes au Canada avril 1996. Ça avait eu lieu à Kahnawake. J’ai aussi été le premier à présenter des gros événements de kick-boxing au Canada. J’ai organisé le KaratéMania 5 à l’Auditorium de Verdun en 1992 avec Jean-Yves et le Hollandais Leo de Snoo en finale, puis le KaratéMania 8, au même endroit deux ans après, avec cette fois-ci une finale entre Jean-Yves et Rick Roufus. Ce sont trois événements dont je suis très fier», raconte-t-il.

Victor Thériault conserve également de beaux souvenirs des galas organisés au Nouveau-Brunswick, particulièrement celui de 1987 dans son village natal de Paquetville.

«À Paquetville, c’était la première fois que je faisais de la promotion et c’est ce qui m’a donné la piqûre, dit-il. J’ai aussi organisé un gala à Grande-Anse et deux autres à Moncton. Je suis très fier de ça.»

Victor Thériault fait son entrée au temple en même temps que l’ancien champion de MMA Georges St-Pierre, un bonhomme qu’il a d’ailleurs eu la chance d’entraîner.

«C’était spécial d’y entrer en même temps que Georges. J’étais d’autant plus touché qu’il m’a nommé parmi les entraîneurs qui ont eu un grand impact dans sa carrière. J’ai également beaucoup aimé vivre ça avec mes cinq frères qui étaient tous présents. Ma mère Flora ne pouvait pas y assister, mais je me suis fait un devoir d’aller lui montrer mon prix à son foyer de soins», ajoute Victor Thériault.

Ce dernier a également pris le temps de souligner l’impact que sa conjointe des 42 dernières années, Michelle Guay, a eu auprès de lui. Cette dernière est malheureusement décédée en septembre.

«Michelle m’a toujours encouragé dans tous mes projets, dit-il. Elle a été mon ange pendant 42 ans. J’ai eu beaucoup de difficulté à terminer mon discours de remerciement au gala. Je suis d’ailleurs toujours en deuil de Michelle. Je m’apprête justement d’aller rejoindre ma fille Jordana en Angleterre pour passer du temps avec elle.»

Depuis 2006, année de la première cérémonie d’intronisation, le Temple de la renommée des ceintures noires canadiennes a immortalisé plus de 120 athlètes et bâtisseurs provenant de disciplines tels que le kick-boxing, le kung-fu, le karaté, le jiu-jitsu, le kenpo, le muay thaï, les arts martiaux mixtes, le judo, le taekwondo, l’aïkido, le hapkido, le kobudo et le kendo.

Outre les frères Thériault et Georges St-Pierre, on y retrouve aussi le judoka Nicolas Gill (2013) et le karatéka (et boxeur) Alain Bonnamie (2018).

En plus de Victor Thériault et Georges St-Pierre, la cohorte de 2022 comprend également John Atkinson, Germain Bisson, Scott Hoghart, Nassim Varasteh et Frank Woon-A-Tai, en karaté, Sifu Bok Who en kung-fu, Jeff Joslin en arts martiaux mixtes, ainsi que Muzammal Nawaz en kick-boxing.