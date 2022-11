Balle rapide: quatre Néo-Brunswickoises se couvrent d’or en Australie

Les Cheers du Canada, une formation de balle rapide composée de 15 femmes âgées entre 46 et 76 ans, sont revenues d’Australie, où se tenaient les Jeux pan-pacifique des maîtres, avec une médaille d’or autour du cou.

Parmi ces «jeunesses canadiennes», on retrouve quatre Néo-Brunswickoises, dont les Acadiennes France Bourque, de Dieppe, et Ginette Sears, de Moncton. Les deux autres sont Lisa Hetherington, de Riverview, et Joy Hanson, de Woodstock.

Les Cheers, qui compétitionnaient dans la division 45 ans et plus, ont remporté 11 de leurs 13 rencontres, dont la finale par la marque de 5 à 3 face aux Vixens de Melbourne.

«L’expérience a été exceptionnelle, s’exclame France Bourque. De pouvoir jouer cette qualité de balle rapide encore à notre âge, c’est remarquable.»

«Nous avons des ecchymoses, des entorses, des déchirures de peau et des muscles endoloris pour le prouver», lance-t-elle en riant.

«Disons que le laissez-passer obtenu pour la finale en raison de notre première place en ronde éliminatoire a fait du bien. Après 12 matchs intenses en six jours, nous commencions à voir les blessures sortir et la fatigue s’installer. J’en ai joué beaucoup de parties de balle dans ma vie, mais jamais autant que lors de la dernière semaine», confie France Bourque.

L’Acadienne était particulièrement fière de son jeu défensif. Son attrapé en sixième manche a d’ailleurs coupé les ailes des représentantes de Melbourne qui venaient d’inscrire leurs trois points.

«Nous avons réussi des jeux défensifs qui nous ont rappelé nos 20 ans», révèle-t-elle en riant.