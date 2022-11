Cole Cormier joue son meilleur hockey à vie

Comme son frère cadet Cooper a aidé les Flyers de Moncton à mettre la main sur la Coupe Telus en mai, en plus de son père Derek qui connaît beaucoup de succès à la barre des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, il fallait bien s’attendre à ce que Cole Cormier, désormais âgé de 20 ans, fasse tout en son possible pour immortaliser son nom dans la LHJMQ.

Et avec le tiers de la saison qui frappe déjà à nos portes, force est est d’admettre que l’ailier droit acadien des Olympiques de Gatineau livre la marchandise.

Avant le match de mercredi soir face aux Eagles du Cap-Breton, le numéro 91 dominait la colonne des buteurs et des pointeurs de son équipe avec 14 buts et 21 points en 19 duels. Il profite également d’une séquence de 15 matchs consécutifs avec au moins un point, la meilleure du genre jusqu’ici cette saison dans la ligue.

L’Acadien était toutefois absent pour le duel en soirée puisqu’il purgeait la deuxième parties d’une suspension de deux rencontres pour avoir donné de la bande contre un joueur des Foreurs de Val-d’Or.

N’empêche que le Dieppois produit présentement à un rythme qui lui permettrait de flirter avec le plateau des 50 buts. À Gatineau, il faut remonter à la saison 2001-2002 pour voir un dernier représentant des Olympiques réussir l’exploit, soit Philippe Lacasse avec 55 réussites. Non seulement Cormier n’était pas encore né, mais son entraîneur Louis Robitaille portait alors les couleurs du Rocket de Montréal.

Mais le plus intéressant dans les statistiques de Cormier, c’est qu’il pourrait bien devenir seulement le deuxième Néo-Brunswickois à marquer 50 buts en une saison dans toute l’histoire de la LHJMQ. Le seul qui peut revendiquer ce plateau magique est Andrew McKim qui, à la fin des années 1980, a réalisé des campagnes de 50 buts avec les Canadiens de Verdun (1988-1989) et de 66 buts avec les Olympiques (1989-1990).

Une autre bonne raison pour motiver Cormier à poursuivre sa brillante saison.

«Je dirais que j’ai apporté mon jeu à un autre niveau cette saison, affirme Cormier. J’ai 20 ans et je me dois de jouer un plus grand rôle. Ça se passe bien jusqu’ici. Mon camp avec les Coyotes de l’Arizona m’a bien aidé. Ça m’a mis en confiance et j’ai pu voir les gars de la LNH travailler. J’ai appris plein de trucs pendant mon séjour là-bas.»

Louis Robitaille assure que la contribution de Cormier dépasse largement les chiffres au tableau.

«Tu le sens plus à l’aise dans l’équipe, confie Robitaille. Il joue en pleine confiance. Et j’aime également beaucoup la façon dont il se comporte. Il apporte beaucoup de leadership et c’est un aspect très important pour nous en raison de nos nombreux blessés depuis le début de la saison. Cole a toujours un grand sourire quand il se présente à l’aréna. C’est également un joueur qui compétitionne à chaque présence sur la glace.»

Questionné à ce sujet, Cormier confirme que ça faisait partie de ses objectifs de prendre davantage de place dans le vestiaire.

«À mon âge et avec mon expérience, je me dois de montrer l’exemple aux plus jeunes. Et si j’ai toujours un sourire dans la face, c’est seulement parce que j’ai beaucoup de plaisir à jouer pour cette équipe», révèle-t-il.

Louis Robitaille savait très bien quel genre de joueur il allait chercher quand il a acquis ses services des Remparts de Québec en juin 2021.

«J’ai toujours su que Cole avait en lui ce potentiel offensif, affirme Robitaille. Sa grande force c’est son flair offensif. Il met des rondelles au filet et il sait comment trouver la bonne ligne de tir. Peu importe avec qui je l’utilise, il trouve le moyen de marquer des buts.»

En bref… Cole Cormier est très fier des succès de son père Derek avec les Aigles Bleus de l’U de M. «Mon père est le nouveau héros en ville, lance-t-il en riant. C’est plaisant de voir l’équipe jouer aussi bien. Je sais que mon père s’amuse beaucoup. Je suis content pour lui»… Actuellement sur le coup d’une suspension, Cormier va réintégrer l’alignement à temps pour le match de vendredi à Drummondville. «C’est la première fois que je suis suspendu depuis que je joue au hockey. Ce n’était vraiment pas intentionnel de ma part. En plus, avec nos blessés, cette suspension tombe vraiment au mauvais moment», dit-il… En raison des nombreuses blessures à des joueurs-clés comme Olivier Nadeau, Antonin Verreault, Manix Landry et Noah Warren, entre autres, les Olympiques ont déjà utilisé 31 joueurs cette saison, un sommet dans la ligue. «Une saison de hockey est un processus, souligne Cormier. Je crois que s’il faut tirer du positif de nos nombreuses blessures, c’est que ça nous permet de faire face à l’adversité. C’est quelque chose qui va nous aider une fois que les gars seront revenus après Noël»… Louis Robitaille abonde dans le même sens. «Nous adorons notre équipe et les blessures donnent l’opportunité à d’autres joueurs de contribuer, dit-il. Les blessures, ce n’est pas quelque chose que tu peux contrôler. Rien que pour le match de mercredi soir, il va nous manquer en plus de Nadeau, Verreault et Landry, plusieurs autres gars importants. Comme Donovan Arsenault, Marcel Marcel, Isaac Belliveau, Tye Austin et bien sûr Cole»… Depuis quelques semaines, Cole Cormier compose un trio entièrement des provinces de l’Atlantique avec l’autre Dieppois du club Samuel Savoie et le Terre-Neuvien Zach Dean…