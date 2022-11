Curling: l’équipe de Mélodie Forsythe représentera le N.-B. aux Jeux du Canada

Les joueuses de curling Mélodie Forsythe et ses coéquipières Caylee Smith, Rebecca Watson et Izzy Paterson ont obtenu leur laissez-passer pour les Jeux d’hiver du Canada qui auront lieu sur l’Île-du-Prince-Édouard, du 18 février au 5 mars.

Après avoir remporté leurs cinq rencontres préliminaires du tournoi de qualifications, il y a deux semaines, l’équipe Forsythe a continué son odyssée en remportant ses cinq premiers duels du week-end.

Puis, à la suite d’un premier revers au compte de 8 à 3 face au quatuor de Mya Pugsley, les filles ont rebondi contre ces mêmes adversaires en les battant 10 à 4 dans la rencontre ultime.

«Mélodie, Caylee, Rebecca et Izzy ont été dominantes pendant tout le tournoi, affirme l’entraîneur Wayne Tallon. C’est sûr qu’il peut toujours y avoir des surprises, mais j’étais très confiant qu’elles allaient gagner. Elles étaient prêtes mentalement. Elles ont tellement travaillé fort en vue de ce tournoi.»

«Cette qualification pour les Jeux du Canada est une suite logique de leur progression», poursuit l’entraîneur d’origine franco-ontarienne.

Mélodie Forsythe n’était pas peu fière des résultats.

«Je dirais que nous avons encore mieux joué qu’il y a deux semaines, confie-t-elle. À part quelques matchs contre des équipes plus jeunes, les autres parties ont été serrées. Il y avait deux équipes que nous craignions un peu plus, soit celle de Mya et aussi celle de Sarah Gaines.»

Concernant l’unique défaite de ses protégées, Wayne Tallon rétorque qu’elle n’a eu aucun impact sur le moral des filles.

«Elles venaient d’en gagner 10 de suite, alors c’est normal que tu finisses par en échapper une quand la compétition est aussi bonne, mentionne-t-il. L’important c’est qu’elles ont su rebondir dans la partie suivante. Elles m’ont impressionné par leur comportement. Quand une fille commettait une erreur, les trois autres s’empressaient d’aller lui dire que ce n’était pas grave et qu’elle allait se reprendre la prochaine fois. Cette équipe, tu ne peux tout simplement pas l’intimider.»

«C’est définitivement l’un des meilleurs quatuors que j’ai eu la chance de diriger dans les dernières années», ajoute Wayne Tallon.

D’ici les Jeux du Canada, les prochains mois seront très occupés pour les filles puisqu’elles prendront part aux Championnats provinciaux M18 et M20 en décembre et janvier.

Si Mélodie et Caylee tenteront d’obtenir une place pour les Championnats canadiens dans la division M18 avec leurs coéquipières des Jeux du Canada, elles envisagent également de se qualifier pour les Championnats canadiens M20 avec leurs bonnes amies Deanna MacDonald est Carly Smith, avec qui elles avaient déjà eu beaucoup de succès en 2020 aux Championnats canadiens juniors.

«Nous visons une participation aux finales dans les deux groupes d’âge, révèle Forsythe. Nous voulons représenter de la meilleure façon possible notre province dans les prochains mois.»

Mélodie Forsythe et Caylee Smith sont de Moncton, Izzy Paterson de Saint-Jean et Rebecca Watson de Fredericton.

Chez les garçons, c’est l’équipe de Timothy Marin, dirigée par son père Felipe, qui représentera le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada. Les autres joueurs de cette équipe sont Rajan Dalrymple, Emmett Knee et Cameron Sallaj. Tous les membres du club sont originaires de Saint-Jean, sauf Dalrymple qui est d’Oromocto.