Les Aigles Bleus ont retrouvé le plaisir de jouer au hockey

Malgré ses deux victoires du week-end, l’équipe masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton n’est pas parvenue à remonter dans le dernier palmarès (top-10) de U Sports publié mardi.

Les Aigles sont maintenant en 2e place du classement de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA), à égalité avec les Panthers de UPEI qui affichent le même rendement (8-4-0).

Pendant ce temps, ces mêmes Panthers ont grimpé du 9e au 8e rang du classement canadien, alors que les Reds de UNB (10-2-0) sont passés du deuxième au premier rang.

Une des deux défaites des Reds a été subie contre le Bleu et Or (4 à 1) le 8 octobre. C’est donc dire que les défaites des Aigles contre les Reds et les Panthers d’il y a deux semaines pèsent encore lourd aux yeux des observateurs nationaux.

La confiance règne tout de même dans le vestiaire des Aigles. La bonne humeur côtoyait la rigueur au travail à l’entraînement mardi, pendant qu’une lutte au sommet à trois se dessine dans le circuit de SUA. Si la compétition y est féroce, les Aigles demeurent de sérieux prétendants au titre.

Après des années de vaches maigres, les vétérans de la formation ont le sourire étampé au visage. Nous avons voulu connaître leurs états d’âme face à ce revirement.

Olivier Desjardins des Aigles Bleus de l’Université de Moncton après l’entraînement de mardi à l’aréna J.-Louis-Lévesque. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

«C’est excitant, lance d’emblée Olivier Desjardins après l’entraînement de mardi. Tous ces jeunes arrivent et ils sont tous très bons. Tout le monde croit en tout le monde. Nous avons deux joueurs blessés (Thomas Cusson et Édouard St-Laurent), mais ça ne paraît même pas dans l’alignement. Nous avons quand même gagné les deux derniers matchs.»

«Cette année, il y a plusieurs vétérans pour entourer les nombreux jeunes – qui sont vraiment bons, répète-t-il. Nous avons tous les meilleurs éléments. C’est ce qui est bien avec Derek (Cormier, le nouvel entraîneur-chef) qui amène un peu plus d’étincelles. Les joueurs doivent d’ailleurs tous se prouver à nouveau, c’est donc assez différent de ce côté. J’ai beaucoup de respect pour l’ancien entraîneur (Judes Vallée), mais le changement amène un vent de fraîcheur.»

Que pense Desjardins du classement national?

«Honnêtement, nous portons davantage attention à notre jeu. L’important, c’est de s’améliorer de match en match pour être là à la fin. Ce que le monde pense, ça nous importe peu. Nous sommes là pour gagner des parties de hockey et pour s’amuser. Nous voulons être là jusqu’à la fin pour le championnat», souligne Desjardins.

La patience est aussi récompensée pour le capitaine Vincent Deslauriers.

Vincent Deslauriers des Aigles Bleus de l’Université de Moncton après l’entraînement de mardi à l’aréna J.-Louis-Lévesque. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

«Ç’a été plus difficile les premières années, explique le vétéran. Nous étions en période de reconstruction. Mais nous sommes vraiment fiers cette année d’avoir une équipe qui peut aller jusqu’au bout. Nous allons tout faire pour nous y rendre.»

Quelles sont les différences entre cette équipe et celle de l’an dernier?

«Nous avons beaucoup plus de profondeur. Il y en avait aussi dans le passé, mais ça paraît un peu plus cette année, nuance Deslauriers. Nous avons aussi beaucoup moins de blessés et nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe. Ça fait une grosse différence.»

«Nous avons retrouvé le plaisir de jouer au hockey», résume-t-il.

Le capitaine est plus candide que son coéquipier quand on lui parle du classement de U Sports.

«Nous sommes quand même fiers quand notre nom y figure, avoue Deslauriers. C’est sûr que ce ne sont que des projections. Les gens qui établissent cela ne connaissent pas nécessairement bien notre ligue. Mais je pense qu’en fin de semaine – et les suivantes – nous allons remonter dans ce classement.»

En bref… Cusson et St-Laurent seront toujours à l’écart du jeu ce week-end. Ils devraient réintégrer l’alignement la semaine prochaine, selon Derek Cormier… En fin de semaine, le Bleu et Or recevra les Tigers de l’Université Dalhousie (1-10-1; vendredi) et les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (5-6; samedi)…