Hockey senior Beauséjour: Elsipogtog domine

Les Hawks d’Elsipogtog font cavaliers seuls en ce début de saison du Circuit de hockey senior Beauséjour. Le plus impressionnant, outre le fait qu’ils sont invaincus après huit matchs, c’est que les Hawks n’ont toujours pas été en mesure de présenter leur vraie équipe en raison des blessures et du travail.

Le vétéran défenseur Trey Lewis, qui cumule aussi les fonctions de directeur général, est le premier à convenir que les choses vont rondement bien pour les Hawks.

«C’est même un peu surprenant parce que nous avons normalement des débuts de saison beaucoup plus lents, dit-il. Dans les dernières années, nous avions de la difficulté à gagner nos premiers matchs avant de terminer avec force. Là, nous avons gagné tous nos matchs sans même avoir un plein alignement une seule fois.»

Il faut dire que les Hawks ont une équipe de premier plan, à commencer par la défensive qui fait pâlir d’envie tous les entraîneurs des autres équipes de la ligue.

Avec Sawyer Hannay, ex-choix de septième ronde (205 au total) des Canucks de Vancouver en 2010, Elijah Francis et Trey Lewis, qui ont remporté la coupe Memorial respectivement en 2018 et 2013 avec le Titan d’Acadie-Bathurst et les Mooseheads de Halifax, ainsi que l’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton Danick Crête et l’ex-arrière des Sea Dogs de Saint-Jean Tyrone Sock, les Hawks sont en voiture. Et c’est sans oublier le vétéran et colosse Andy Joseph, dont les adversaires préfèrent éviter quand il est sur la glace.

«C’est vrai que c’est notre principale force. Tous nos défenseurs feraient probablement partie du top-4 des autres équipes de la ligue. Et à l’attaque, nous avons aussi de très bons éléments», indique l’ancien capitaine des Mooseheads.

Cette offensive comprend le meilleur pointeur de la ligue Mackenzie Brown, Robbie Graham, Scott Zack, Marc-André Arsenault, Brett Bernard, Lyndon Joseph, Tristan Joseph, Dusty Levi, Cheyson Levi et un certain Bruno Richard qui, malgré ses 40 ans, trône au deuxième rang des pointeurs du Circuit Beauséjour.

«Bruno nous aide énormément, signale Trey Lewis. Et il est toujours aussi rapide. C’est incroyable comment ce gars-là patine. Avec notre alignement, nous visons évidemment le championnat.»

Trey Lewis est également fier de souligner que les Hawks comptent dans leurs rangs des francophones, des anglophones et plusieurs joueurs de la Première Nation d’Elsipogtog.

«Nous sommes vraiment fiers de ce métissage, indique-t-il. Nous avons avec nous des Acadiens, des anglophones et même un Québécois (Danick Crête) qui semble très heureux avec nous. Ça parle plusieurs langues dans le vestiaire. Nous sommes une équipe qui représente bien ce qu’est aujourd’hui le Nouveau-Brunswick. Nous attirons d’ailleurs de très bonnes foules au Centre Kent-Nord Impérial. Nous avons eu près de 700 spectateurs pour chacune de nos parties locales.»

De son côté, Bruno Richard semble apprécier au plus haut point son retour au hockey senior après quelques années d’éloignement.

«J’ai joué quelques parties avec les Hawks il y a quelques années et j’ai depuis gardé le contact avec les gars. Après tout, j’ai grandi en jouant au hockey dans cette région. Alors quand ils m’ont demandé si ça m’intéressait de revenir, j’ai tout de suite dit oui. J’aime bien les gars dans l’équipe. C’est un bon groupe. Et Trey Lewis est tout un leader. Je comprends maintenant pourquoi les Mooseheads l’avaient nommé capitaine lors de leur grosse année», révèle Bruno Richard.

Cinq matchs sont au programme en fin de semaine dans le Circuit Beauséjour. Les Hawks, eux, seront en action seulement dimanche, alors qu’ils accueilleront les Alpines de Tracadie.