LHM: le Blizzard d’Edmundston gagne en puissance

En enchaînant trois grosses victoires dans la dernière semaine, le Blizzard d’Edmundston (9-10-1) de la Ligue de hockey des Maritimes (junior A) a peut-être tourné le dos sur un début de saison difficile, miné par les blessures et ralenti par le changement de garde à la barre de l’équipe.

Simon Olivier, qui a pris la relève de Emery Olauson dans l’entre-saison, a bien voulu nous parler du revirement de situation, quelques heures avant la rencontre de jeudi contre les Red Wings de Fredericton (8-9-0).

«Ce n’est pas pour chercher des excuses, mais nous avions plusieurs blessures chez des joueurs clés en début de saison, dont trois défenseurs de 19 et 20 ans. Un de nos leaders offensifs, Olivier Coulombe, a aussi été blessé pendant un mois et demi.»

L’arrivée d’un nouvel entraîneur a aussi entraîné une période d’adaptation.

«Un nouvel entraîneur doit s’habituer à son nouveau personnel. Et puis, il y a aussi un changement dans les façons de faire et dans la philosophie de l’équipe. C’est donc aussi un ajustement pour les joueurs.»

«Je ne sais pas si on est actuellement “guéri” de tout ça – si je peux emprunter l’expression – mais ça semble vouloir se placer, explique Olivier. Nous n’avons jamais changé notre philosophie de travail, d’enseignement et d’engagement des joueurs sur la patinoire. Ça prend quand même quelques mois à mettre un tel système en place.»

Revirement

Dans ses trois derniers matchs (avant jeudi), le Blizzard a marqué 24 buts et n’en a accordé que 4.

«J’attribue beaucoup ça à la structure défensive et au respect du système, explique le pilote. Quand on joue bien défensivement et que l’on joue un jeu serré, non seulement ça réduit les occasions de marquer de l’adversaire, mais ça en crée davantage pour nous et on marque plus de buts.»

«Nous travaillons toujours à savoir si nous pouvons encore améliorer l’équipe. Une chose est certaine, nous avons une équipe travaillante. Nos joueurs travaillent et ils sont impliqués. Le font-ils toujours de la bonne façon? Non. Mais on sent que c’est important pour eux de se présenter et de travailler fort.»

«Nos joueurs créaient des occasions de marquer, mais ils n’arrivaient pas à la mettre dedans. Dans les dernières parties, on dirait que le vent a changé. Je ne sais pas si c’est temporaire ou permanent, mais nous n’avons rien changé dans notre façon de faire», assure Simon Olivier.

L’entraîneur du Blizzard affirme que la formation vise toujours un championnat, mais il concède que la barre est haute cette saison, avec des rivaux comme les Tigres de Campbellton (11-5-1) ou les Western Capitals de Summerside (12-3-0).

«Il y a beaucoup de parité dans cette ligue. Il y a peu d’écart entre la première place (Summerside: 24 pts) et la dernière (Fredericton: 16 pts). Il faut accumuler les victoires pour se classer dans les séries. Une fois dans les séries, dans une saison comme ça, tout est permis.»

Pour combler l’absence du gardien Simon Couroux, la direction du Blizzard a fait appel à un gardien de 20 ans, Thomas Boucher.

Boucher, qui appartient aux Olympiques de Gatineau, a débuté la saison dans l’uniforme des Prédateurs de Joliette. C’est lui qui a signé les trois dernières victoires du Blizzard, où il n’a accordé que 4 buts.

En bref… Si Couroux demeure sur la liste des blessés, le défenseur Zach Welsh y a été retiré. Mais comme il n’a pas encore participé à aucun entraînement, sa présence n’est pas encore confirmée pour le prochain match…