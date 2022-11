Les Tigres de Campbellton font l’acquisition de Christian Shields

Suite au départ de Nicolas Tan et les blessures d’Ethan Dollemont et Will Morrison, les Tigres de Campbellton ont procédé à une transaction mineure, lundi soir, afin de tenter de combler leur manque de profondeur à la ligne bleue.

Le directeur général et entraîneur-chef Charles LeBlanc a ainsi acquis les services du défenseur droitier Christian Shields, du Crunch de Cochrane (NOJHL), en retour de considérations futures.

«C’est surtout un défenseur à caractère défensif, indique LeBlanc. C’est un bonhomme de 6 pieds 1 pouce et 180 livres qui possède un bon coup de patin et qui bouge bien la rondelle. Il vient combler un besoin. Il devait être en uniforme pour le match de vendredi soir.»

Christian Shields des Tigres de Campbellton – Gracieuseté

Les Tigres (10-5-1), qui rendaient visite aux Bearcats de Truro (11-4-0), mardi soir, ont rappelé le défenseur affilié Martin Duguay, des Rangers de Richibucto, du Circuit junior B du Nouveau-Brunswick.

Il y a aussi eu de l’action du côté des Timberwolves de Miramichi. Ces derniers ont échangé leur gardien numéro un Kenzie MacPhail aux Crushers de Pictou County en retour de l’attaquant Owen Sparkes et un choix conditionnel de 8e ronde en 2023.

Le départ de MacPhail s’explique par l’arrivée du portier américain Logan Slou, acquis lundi des Colts de Cornwall (CCHL).