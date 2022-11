Saint-Jean: la Finale des Jeux de l’Acadie sacrée événement sportif de l’année

L’organisme d’affaires Hospitalité Saint-Jean a décerné à la Finale 2022 des Jeux de l’Acadie le titre d’événement sportif de l’année.

La récompense a été octroyée lors d’un gala présenté la semaine dernière qui visait à souligner l’excellence de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie dans la grande région de Saint-Jean.

Les critères de sélection des gagnants tournent autour de l’impact sur le secteur touristique de la région, l’implication des partenaires de l’industrie touristique, le «buzz» de l’événement et la capacité de retombées futures.

L’organisation et la présentation de la 41e Finale des Jeux de l’Acadie n’a pas été de tout repos.

Reporté en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, l’événement a finalement pu être présenté au début de l’été 2022 dans une formule écourtée de deux jours et sans service d’hébergement et de restauration.

«Ces changements ont fait en sorte d’apporter une foule de personnes dans les hôtels et les restaurants de la région, ce qui a généré d’importantes retombées pour notre industrie touristique», a souligné Michel Côté, le président du comité organisateur de cette finale 2022.

Ce dernier a ajouté que la tenue régulière d’activités de la Société des Jeux de l’Acadie à Saint-Jean entre 2020 et 2022 avait également contribué de façon importante à l’économie de la région.