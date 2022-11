Autre revers pour les Sea Dogs

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont goûté à la médecine de la Brady Bunch des Mooseheads de Halifax, samedi, au Scotiabank. Le gardien Brady James a arrêté les 28 lancers des visiteurs, alors que son coéquipier Brady Schultz deux buts dans un gain de 5 à 0.

Le Néo-Brunswickois Jack Martin a lui aussi connu une belle soirée dans le camp des Mooseheads (13-5-3) avec un but et une passe, en plus d’afficher un différentiel de +3. Evan Boucher et Cameron Whynot ont complété la marque. Le joueur de 16 ans Reece Peitzsche a amassé deux mentions d’aide.

Ventsislav Shingarov a fait face à 37 tirs devant le filet des Sea Dogs (5-13-1) qui en sont déjà à quatre défaites par jeu blanc cette saison.