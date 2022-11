Blizzard d’Edmundston: une autre soirée de quatre points pour Duguay

Jérémy Duguay a réussi trois buts et une passe et le Blizzard d’Edmundston n’a eu aucun mal à disposer des Lumberjacks de South Shore au compte de 5 à 1, samedi, au Centre Jean-Daigle.

Pour le hockeyeur de Tracadie, il s’agissait d’un deuxième match de quatre points en moins d’une semaine.

Duguay avait enregistré deux buts et deux passes dans le gain de 8 à 1 contre les Timberwolves de Miramichi le week-end dernier. Au cours de ses sept derniers duels, le numéro 14 du Blizzard a produit sept buts et six passes pour 13 points.

Olivier Coulombe et Mitchell McLeod ont été les autres buteurs du Blizzard (12-10-1). Samuel LeBlanc a repoussé 18 des 19 lancers des Lumberjacks (4-14-2).

Seul Bennett Kuhnlein est parvenu à déjouer le jeune portier du Blizzard.

Pour le Blizzard, il s’agissait d’une sixième victoire consécutive, la meilleure séquence du genre actuellement dans la LHM.

Toujours samedi, les Tigres de Campbellton ont eu raison des Timberwolves de Miramichi par la marque de 5 à 4.

Dawson Stairs, encore lui, y est allé de deux buts et une passe dans le gain des Tigres (12-5-2).

Les autres filets sont venus des bâtons de Jake Kayle (1-2), Connor Richard (1-1) et Émile Tremblay. Peter Stanger a ajouté deux mentions d’aide.

Xavier Farrah a réalisé 41 arrêts pour empocher le gain.

Jérémy Duhamel (2-1), Sam McKinney et Reese Allen ont enfilé les buts des T-Wolves (7-7-4). Daryk Dubé-Plouffe a préparé les quatre buts des siens. Ludovic Dufort a obtenu deux passes.

Ryan Knight a réussi 21 arrêts dans la défaite.

Dimanche après-midi, Marc Richard a marqué trois buts et les Western Capitals de Summerside (12-4-0) ont triomphé 6 à 3 devant les Red Wings de Fredericton (8-10-0).

Ed McNeill (1-3), Isaac Wilson et Sam Campbellton ont également trouvé le fond du filet dans la victoire.

Cam Thomson (1-2), Nathan Kelly (1-1) et Slava Melikov ont répliqué. Jadon Reimer a enregistré deux passes.

Chad Arsenault a hérité du gain grâce à 31 arrêts. Son vis-à-vis Mathias Savoie a permis les cinq premiers buts sur 29 tirs. Venu en relève pour la dernière période, Sébastian Lever a accordé un but sur six lancers.