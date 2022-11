CRH: Deux gains pour le Dynamo

Le Dynamo de Kedgwick a connu une fin de semaine parfaite en défaisant les Draveurs du Bas-Madawaska 6 à 2, vendredi, puis en infligeant un premier revers aux As de Saint-Basile qu’il a battu 3 à 1, samedi, dans le Circuit régional de hockey.

Jérémy Hannah et Raphaël Pelletier y sont allés d’un but et une passe chacun dans la victoire de samedi. Gabriel Vanier a complété la marque pour le Dynamo (4-2-0).

La réplique des As (5-1-0) a été orchestrée par Malcolm Arseneau.

Billy Asselin a repoussé 27 lancers pour empocher le gain. La défaite a été portée au dossier de Jonathan Connelly, auteur de 23 arrêts.

Vendredi, Raphaël Pelletier a enfilé deux buts dans le gain de 6 à 2 contre le Bas-Madawaska.

Les autres filets du Dynamo ont été l’œuvre de Rémi Savoie (1-1), Jérémy Hannah (1-1), Tomy Gallant et Julien Hébert. James Joseph Allison et Frédéric Castonguay ont amassé deux passes chacun.

Le gardien Samuel Huard a été l’autre vedette du Dynamo dans ce triomphe avec 29 arrêts.

Pour les Draveurs, Paul Pelletier (1-1) et Matthew Bursey ont fait mouche. Dean Ouellet a réussi deux mentions d’aide.

Jason Turgeon a bloqué 27 des 33 tirs du Dynamo.

Les Draveurs ont été plus chanceux samedi en prenant la mesure du Thunder de River Valley 3 à 2.

Alexandre Violette, Mackenzie Keirstead et Matthew Bursey ont marqué pour les Draveurs.

Sheldon Sappier et Carsen ont fourni la riposte du Thunder (1-5-0).

Les deux gardiens ont été forts occupés pendant ce match. Pierre-Olivier Lemieux a eu le dernier mot en arrêtant 38 tirs, mais Travis Fullerton a lui aussi bien fait en bloquant 41 des 44 rondelles dirigées vers lui.

Enfin, vendredi, les As ont eu raison du Thunder 5 à 3.

Sébastien Melanson (2), Vincent Rioux (1-1), Jacob Long et Malcolm Arseneau ont marqué dans la victoire.

Du côté du Thunder, les buteurs ont été Jacob Smith, Bentley Shaw et David Culberson.

Jonathan Connely a empoché le gain grâce à 32 arrêts. Travis Fullerton a été bombardé de 43 tirs dans le revers.