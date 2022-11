Loshing guide les Wildcats vers la victoire

Yoan Loshing a marqué son 13e but de la campagne, en plus de préparer le 8e de Maxim Barbashev, et les Wildcats de Moncton ont pris la mesure des Foreurs de Val-d’Or au compte de 4 à 3, samedi soir, au Centre Agnico Eagle.

Francesco Iasenza et Alex Mercier ont réussi les autres buts des Wildcats (11-9-1). Vincent Labelle a obtenu deux mentions d’aide.

La riposte des Foreurs (10-11-2) est venue des bâtons de Tomas Cibulka, Alexandre Guy et William Provost.

Vincent Filion a hérité du gain, lui qui n’a eu qu’à faire face à 15 tirs des Foreurs. À l’autre bout, Mathys Fernandez a effectué 30 arrêts.