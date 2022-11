Week-end à oublier pour les Marchands

Les Marchands de Shippagan-les-Îles ont encaissé deux revers, en fin de semaine, dans le Circuit de hockey senior Beauséjour. Après s’être inclinés 2 à 0 vendredi face aux JC’s de Bouctouche, les champions en titre de la LHSAC ont baissé pavillon 7 à 3 devant les Coal Miners de Springhill, samedi.

Dans ce premier duel à vie contre la formation néo-écossaise, les Marchands avaient pourtant démarré sur le bon pied en prenant l’avance 3 à 1 au premier tiers.

Les Coal Miners ont toutefois riposté en six buts dans riposte.

Francis Robere (20), des JC’s, ne lâche pas d’une semelle le jeune Yan Toth (9), des Marchands. – Gracieuseté: Stéphane Cormier Alexi Guitard (21), des JC’s, s’apprête à effectuer une passe devant Alex Gionet (7), des Marchands. – Gracieuseté: Stéphane Cormier

Alexandre Jean-Mallet, François Mazerolle et Patrick Jones ont réussi un but et une passe chacun dans le camp des Marchands (2-2-0).

Pour les Coal Miners (3-4-0), Rene George y est allé de deux buts et deux passes. Adam Chipman (2), Nick Guill (1-1), Shawn McManaman et Marshall MacDonald ont également fait scintiller la lumière rouge. Mitch O’Brien a obtenu deux mentions d’aide.

Vendredi, Danis Gallant et Myles Clements ont enfilé l’aiguille dans le triomphe de 2 à 0 des JC’s (4-3-0) sur les Marchands.

Le même soir, les Maraudeurs de Dalhousie l’ont emporté 4 à 1 sur les Northmen de Miramichi.

Olivier Gendron a été la grande vedette du match avec une paire de buts et une passe.

Ryan Mockler et Blake Caplan ont complété la marque pour les Maraudeurs (1-2-0). Jérémy LeBlanc a été crédité de deux passes.

Le seul filet des Northmen (1-3-2) a été l’oeuvre de Kennedy Gallant.