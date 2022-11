Timmy Basque et Suzanne Myers honorés par Course NB

Timmy Basque, de Shippagan, et Suzanne Myers, de Moncton, ont été choisis les coureurs par excellence de l’année de Course Nouveau-Brunswick, samedi soir, à l’occasion d’un banquet présenté au Delta Marriott de Fredericton.

Timmy Basque a connu une année pour le moins occupée, alors qu’il a pris part à plusieurs épreuves de 5 km, de même qu’à des courses de 5 miles, de 10 km, de demi-marathon et de marathon.

Il a d’ailleurs réalisé un chrono de 2h54min10 lors de son premier marathon à vie, le 8 mai à Fredericton. Il avait pris la cinquième place au classement général.

«J’étais déjà reconnaissant d’être en nomination, alors je le suis encore plus d’avoir été choisi le coureur de l’année», s’est exclamé Basque.

«J’ai trimé dur dans les deux dernières années à travers mon travail, l’entraînement et ma vie personnelle pour en arriver au résultat d’aujourd’hui. Je ne suis pas le plus rapide, mais la course m’a fait découvrir mon propre potentiel personnel. J’y ai aussi fait la connaissance de gens positifs qui m’ont donné l’énergie pour réussir», révèle Basque.

«Mes résultats ne sont pas venus seuls et j’aimerais dédier ce prix à tous les coureurs de la province. Sylvain Arseneau, qui était aussi en nomination, est un compétiteur qui m’a donné le goût de vouloir devenir un meilleur coureur. Je dois aussi remercier mon entraîneur Réjean Chiasson. Sans Réjean, c’est évident que je n’aurais pas eu le même succès», ajoute-t-il.

Timmy Basque a été préféré à Sylvain Arseneau, de Petit-Rocher, et Evan Arsenault, de Quispamsis.

Le trésorier de Course NB, Michel Robichaud, remet le prix de la coureuse de l’année à Suzanne Myers. – Gracieuseté: Brian Richard

Suzanne Myers, pour sa part, a eu une année toute aussi remplie en prenant part, comme son homologue masculin, à des épreuves dans toutes les distances.

Mary Bartlett, de Fredericton, et Nathalie Boivin, de Bathurst, étaient également en nomination.

D’autre part, Julien Thibodeau, de Bathurst, et Isabelle Turner, d’Oromocto, ont été choisis les coureurs émergents de la dernière année.

Alex Cowan, de Tracadie, et Mathieu Hébert, de Moncton, chez les garçons, de même qu’Amy Caissie, de Six-Roads, et Jessica Kenny, de Fredericton, chez les filles, ont également été considérés.

Le prix de l’événement de l’année a été remis au Marathon de Fredericton. Le Demi-marathon de Saint-François et le 10 km Chaleur étaient aussi en nomination.

Maryse Jacob, de Shediac, a été choisie la personne la plus inspirante pour 2022 et s’est donc vu remettre le prix Sylvio-Bourque. Mary Bartlett, de Fredericton, et Gaston Godin, de Dunlop, ont aussi été considérés.

Le prix de la réalisation personnelle a été octroyé à Mohamed Aagab. Le jeune coureur de Campbellton a connu toute une année en 2022, principalement dans les épreuves de longue distance (demi-marathon et marathon).

«Je suis vraiment honoré par cette reconnaissance, affirme Aagab. Ça fait toujours plaisir d’être reconnu pour ses accomplissements.»

Marcelle Breau, de Tracadie, et Gaston Godin, de Dunlop, étaient les autres candidats en lice pour ce prix.

Ron Cormier, de Grande-Digue, Louise Thibodeau, de Beresford, Donald Wade, de Tracadie, et Mary Bartlett, de Fredericton, ont par ailleurs été reconnus à titre de contributeurs exceptionnels.

Enfin, Walter Williams, de Minto, a été intronisé au Temple de la renommée de Course NB à titre posthume. Maggie Gallagher a accepté le prix en son nom.

Williams, une ancienne gloire de la course sur route et sur piste des années 1960 et 1970, rejoint ainsi son grand ami et rival Billy Best au panthéon de l’organisme provincial.

Course NB a également profité de la soirée pour souligner les trois gagnants du Défi des Maritimes 4000, soit Marcelle Breau et Jean-Marie Breau, de Tracadie, et Anne Desrosiers, de Campbellton. Ils ont parcouru respectivement 7184, 5942,5 et 5907,1 km en 2022.

Suzanne Myers, de Moncton, et Nikolay Ryabkov, de Fredericton, ont pour leur part été honorés pour avoir réalisé la meilleure boucle au cours de la dernière année. La boucle consiste à additionner le meilleur chrono de chaque participant dans les épreuves du 5 km, du 5 miles, du 10 km, du demi-marathon et du marathon. Myers a triomphé avec un cumulatif de 6h08min26, alors que Ryabkov l’a emporté avec un temps de 5h41min09. Timmy Basque n’était pas loin derrière Ryabkov puisqu’il a complété la boucle en 5h43min37.

Course NB se dote d’une constitution

Depuis le temps que Donald Wade travaille là-dessus, c’est maintenant officiel. Course Nouveau-Brunswick est depuis samedi dotée d’une constitution en bonne et due forme.

Le président de Course NB n’était pas peu fier d’avoir pu mener ce dossier à terme.

«Tout ce que nous avions auparavant était une copie de statuts que Robert Jackson avait trouvé quelque part. Nous avons maintenant une véritable constitution pour régir Course NB. Je dois préciser que j’ai eu beaucoup d’aide de Louis-Philippe McGraw», confie le président Wade.

L’organisme provincial a par ailleurs pris une décision concernant les directeurs des différentes courses de la province.

Désormais, les directeurs de course seront mis au courant à l’avance des différentes décisions qui seront prises en rapport aux compétitions. Auparavant, ces derniers apprenaient les changements en même temps que les membres via les réseaux sociaux.

«Nous voulons que les directeurs de course soient en mesure de connaître les changements à venir et qu’ils puissent aussi réagir et nous donner leur opinion avant que nous ne rendions le tout public sur notre page Facebook», mentionne Donald Wade.

Notons finalement que tous les membres du conseil ont accepté de demeurer en poste à l’exception de Ginette Noël qui a remis sa démission.

«Nous sommes donc à la recherche d’une personne pour remplacer Ginette dans la région de Campbellton. Nous aimerions aussi trouver une personne pour la région de Moncton», signale le président de Course NB.

Les membres du conseil de Course NB pour 2023 sont donc Donald Wade (président), Daniel Violette (vice-président), Nathalie Boivin (secrétaire), Michel Robichaud (trésorier), Gilles Gautreau (statisticien), Bruce MacFarlane (banquet annuel), Brian Richard (Temple de la renommée) et Julia Loparco (directrice générale).