Patrice Bergeron amasse le 1000e point de sa carrière

Patrice Bergeron a obtenu son 1000e point en carrière avec une mention d’assistance en deuxième période et les Bruins de Boston ont battu le Lightning de Tampa Bay 5-3, lundi, pour signer une septième victoire consécutive.

L’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Bruins et le 94e dans l’histoire de la LNH à atteindre ce plateau avec son aide sur le but de Brad Marchand à 15:08 qui a donné une avance aux Bruins de 4-1.

Marchand a immédiatement pointé Bergeron après avoir marqué son but et le banc des Bruins s’est vidé pour aller célébrer avec le centre de 37 ans le long de la bande.

Les autres joueurs des Bruins à avoir atteint le plateau des 1000 points sont Raymond Bourque (1506), Johnny Bucyk (1339) et Phil Esposito (1012). Bergeron est le 41e joueur à avoir amassé 1 000 points avec une seule organisation.

David Krejci, Nick Foligno, Charlie Coyle et David Pastrnak ont aussi touché la cible pour les Bruins, qui ont porté leur dossier à 17-2. Linus Ullmark a repoussé 32 tirs.

Nick Paul a fait mouche deux fois et Rudolfs Balcers a marqué l’autre but du Lightning. Andrei Vasilevskiy a arrêté 25 tirs.

