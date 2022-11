Victor Thériault devra être opéré après avoir subi un accident cardio-vasculaire

Décidément, l’automne 2022 en sera un qui aura fait passer Victor Thériault par toutes les vagues des émotions.

Le promoteur et entraîneur de sports de combat, dont la conjointe Michelle Guay est décédée d’un cancer en septembre, est dans l’attente d’une opération à cœur ouvert à la suite d’un accident cardio-vasculaire subi vendredi. Il est actuellement sous surveillance médicale à l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil.

Pour l’Acadien de Paquetville, cet autre coup du destin survient deux semaines après avoir été intronisé au Temple de la renommée des ceintures noires canadiennes (Canadian Black Belt Hall of Fame).

«Vendredi, comme je venais de donner mon aquarium à une cousine, je me suis offert pour le lui apporter. Après avoir monter les deux étages avec l’aquarium, je pompais l’huile en descendant. J’avais le souffle coupé. Je me suis alors assis, puis je me suis évanoui. C’est ma cousine qui a appelé l’ambulance», raconte le frère du non moins célèbre Jean-Yves Thériault.

À son réveil, Victor Thériault apprend qu’il a une valve du cœur bloquée et qu’une opération s’impose.

«Heureusement, je suis entre bonnes mains avec le personnel d’infirmières et mon cardiologue Dr Jean-Pierre Lavoie. Il m’a d’ailleurs dit que je suis chanceux de ne pas m’être blessé en soulevant un tel poids sur deux étages. Il m’a également dit que si ça n’avait pas été le fait que je sois en bonne forme, je ne me serais probablement pas réveillé après m’être évanoui», révèle-t-il.

«De ce qu’on m’a expliqué, la valve en question doit normalement s’ouvrir la grosseur d’une pièce d’un dollar. La mienne s’ouvre en ce moment de la grosseur d’une plume pour écrire. Mon frère Zoël a déjà subi une telle opération et il se porte très bien aujourd’hui. Cette anomalie à mon cœur peut donc être réparée. En passant, si j’ai un conseil à donner aux gens qui pensent avoir un problème cardiaque, n’hésitez pas à consulter votre médecin de famille à ce sujet», confie le promoteur qui devrait être opéré d’ici deux semaines.

«Ce qui me rend le plus triste c’est que j’ai dû annuler mon voyage à Manchester, où je devais aller rendre visite à ma fille Jordana. Ce n’est que partie remise si Dieu le veut», ajoute Victor Thériault.

Depuis 2006, le Temple de la renommée des ceintures noires canadiennes a aussi immortalisé des personnalités sportives tels que Jean-Yves Thériault (kick-boxing), Georges St-Pierre (arts martiaux mixtes), Nicolas Gill (judo) et Alain Bonnamie (karaté).

Victor Thériault a été le premier promoteur à présenter des combats d’arts martiaux mixtes au Canada en avril 1996. Le gala historique avait eu lieu à Kahnawake. Il est également derrière l’organisation de deux éditions de KaratéMania (2 et 5) qui ont été présentées à l’Auditorium de Verdun en 1992 et 1994, avec son frère Jean-Yves en finale les deux fois.