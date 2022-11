Période des échanges: le Titan a le gros bout du bâton

À seulement 25 jours du déclenchement de la dernière période des échanges dans la LHJMQ, soit le 18 décembre, Gordie Dwyer passe de plus en plus de temps au téléphone pour discuter de Riley Kidney et Jacob Melanson avec les d.g. des principales puissances du circuit.

Dwyer n’en fait pas un secret, les quatre meilleures équipes de la ligue sont intéressées aux deux surdoués de 19 ans du Titan.

Et ces puissances, elles ne sont pas difficiles à trouver puisqu’elles occupent les deux premières positions des deux associations.

On parle ici des Remparts de Québec (19-2-1) et des Mooseheads de Halifax (13-5-3) dans l’Est, de même que du Phoenix de Sherbrooke (16-4-2) et des Olympiques de Gatineau (14-7-2) dans l’Ouest.

«Depuis que je suis arrivé en poste à Bathurst, pour chaque appel reçu pour me féliciter de ma nomination j’en ai aussi reçu deux au sujet de Riley et Jacob», affirme en riant le directeur général et entraîneur-chef d’Acadie-Bathurst.

«Ce sont deux joueurs qui sont très en demande. Ils font partie des meilleurs joueurs de la ligue», confie Dwyer.

«Ce qui les rend spéciaux c’est qu’ils ne sont pas des joueurs unidimensionnels. Tu peux les utiliser à toutes les sauces. Ils sont excellents à 5 contre 5, en infériorité numérique et en avantage numérique. Ce sont aussi deux gars qui sont habitués à jouer contre les meilleurs joueurs de l’autre côté», raconte Dwyer.

Vous aurez compris par ces commentaires que le maître d’œuvre chez le Titan va se montrer très gourmand à l’ouverture des marchés.

Dwyer sait très bien qu’il a dans ses rangs deux des principaux joueurs que les équipes favorites vont tenter d’aller chercher pour le dernier droit de la saison.

Les vétérans Ben Allison et Cole Larkin sont deux autres éléments qui pourraient intéresser des équipes, mais le marché des joueurs de 20 ans ne s’annonce pas très spectaculaire.

Sinon, il serait fort étonnant que Dwyer se laisse tenter en ce qui concerne ses meilleurs éléments de 18 ans, soit Ty Higgins, Joseph Henneberry et Harry Clements. Ces trois bonhommes sont ce qui ressemblent le plus au statut de joueurs intouchables chez le Titan.

Parlant de Henneberry, il devra rater les trois prochains matchs en raison d’une suspension que vient de lui décerner la ligue pour un coup à la tête de Maxim Coursol, de l’Océanic de Rimouski, samedi. Le numéro 27 du Titan a d’ailleurs écopé d’une majeure et d’une inconduite de partie pour son geste en troisième période.

Son absence s’ajoute à celles de Jan Bednar, Riley Pitt et Cameron MacLean.

Bednar et Pitt sont sur la liste des blessés, alors que MacLean est en période de réflexion. Victime récemment d’une commotion cérébrale, le Néo-Écossais a demandé un congé à l’équipe afin de réfléchir à son avenir dans le hockey. Il faut comprendre que ce n’était pas sa première commotion en carrière.

Bednar, lui, devrait rater au moins deux mois d’activités, voire plus. Il est actuellement à Detroit.

«J’ignore encore ce qui va advenir de Bednar, mais on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. C’est plate ce qui arrive parce que si j’avais pu prédire ça avant, nous aurions gardé Peteris Bulans. Là, en perdant Bednar, on se retrouve à la fois avec un joueur de 20 ans et un joueur international en moins», souligne Dwyer.

Le Titan reprend l’action jeudi soir en rendant visite aux Islanders de Charlottetown. Samedi, il accueillera les Huskies de Rouyn-Noranda et Dyllan Gill. Enfin, dimanche, la troupe de Gordie Dwyer sera à Rimouski pour se mesurer à l’Océanic.

En bref… Matthew McRae est désormais un Titan à plein temps. Son séjour avec les Red Wings de Fredericton est donc terminé… Gordie Dwyer tente également de confirmer le rappel permanent du gardien Joshua Fleming. Pour l’instant, il profite toujours du statut de joueur affilié. Et comme il a déjà disputé cinq matchs et qu’il a droit à seulement 10 parties d’ici Noël, Dwyer n’a d’autre choix que de gérer ses départs. Il attend toutefois des nouvelles de la ligue afin de faire en sorte que Fleming soit désormais considéré comme un joueur à part entière. «Nous travaillons là-dessus, indique Dywer. Fleming est un jeune gardien qui a connu un excellent début de saison avec les Rapides de Grand-Sault et qui a également très bien fait avec nous. Il a été solide pour un jeune qui vient tout juste d’avoir 18 ans…» Gordie Dwyer n’écarte pas la possibilité de faire l’acquisition d’un joueur de 20 ans prochainement…