Circuit Beauséjour: Alexi Guitard impressionne à Bouctouche

Parmi les belles surprises en ce début de saison dans le Circuit de hockey senior Beauséjour, il est bien difficile de passer outre le nom d’Alexi Guitard, des JC’s de Bouctouche.

Certes, la saison est encore jeune, mais qui aurait pu prédire que l’ailier gauche de 26 ans allait figurer dans le top-5 des meilleurs pointeurs du circuit au tiers de la saison?

Une chose est sûre, la surprise serait moindre si le joueur des JC’s était plutôt Jacques Cormier, Mathieu Newcomb ou Michaël LeBlanc, des habitués à noircir la feuille de pointage dans le Circuit Roger Brun.

Pour l’instant, ses cinq buts et six passes pour 11 points le placent au cinquième échelon dans la colonne des pointeurs de la ligue. Seuls MacKenzie Brown (8-10=18), Danick Crête (5-11=16) et Bruno Richard (8-7=15), des Hawks d’Elsipogtog, ainsi que Rene George (10-5=15), des Coal Miners de Springhill, le devancent à ce chapitre.

Avant cette saison, le hockeyeur de 5 pieds 10 pouces et 185 livres avait pour toute expérience dans le hockey senior qu’une dizaine de parties disputées avec les Pêcheurs de Cap-Pelé en 2019-2020.

«Cet hiver-là, avant que la COVID n’arrête les activités pendant les séries, j’ai eu la chance de jouer un peu avec les frères Saulnier (Allain et Alex). C’était facile avec eux. Même un 2×4 pourrait compter des buts avec ces gars-là», lance-t-il en riant.

Avec les Pêcheurs, il avait accumulé quatre buts en six duels pendant la saison régulière, puis quatre mentions d’aide en cinq rencontres éliminatoires. Bref, des chiffres intéressants, mais rien qui laissait entrevoir une telle éclosion à Bouctouche.

Alexi Guitard est justement le premier surpris de ses succès.

«Je ne m’attendais vraiment pas à jouer un tel rôle à l’attaque, mentionne l’attaquant de 26 ans. J’ai la chance de jouer avec deux bons compagnons de trio en Mathieu Newcomb et Travis Duguay.»

Guitard dit se plaire énormément avec les JC’s. Il croit d’ailleurs que l’équipe a tous les éléments pour faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires.

«Nous avons un très bon groupe, confie-t-il. À part notre partie à Springhill (revers de 7 à 4), nous avons toujours été dans le coup. Notre seul défaut c’est que nous manquons parfois de discipline. Il faut s’améliorer à ce niveau parce que lorsque nous jouons à 5 contre 5, nous sommes très durs à battre.»

Alexi Guitard a particulièrement adoré disputer un premier match dans le Nord-Est, vendredi dernier, au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan. C’était d’autant plus spécial pour lui que son père Robert est originaire de Petit-Rocher.

«J’ai aimé mon expérience, mentionne-t-il. Il y avait une bonne foule et le match a été serré. Nous avons finalement gagné 2 à 0. Les Marchands de Shippagan-les-Îles ont vraiment une bonne équipe. C’était spécial d’affronter les frères Bezeau et les autres gros noms de leur équipe. Nous les affrontons de nouveau dimanche à Bouctouche. J’imagine qu’ils vont vouloir prendre leur revanche.»

Mais avant d’accueillir les Marchands au Centre J.-K.-Irving, dimanche, les JC’s iront d’abord visiter les Coal Miners au Centre communautaire de Springhill, samedi. Cette fois-ci, ce sont les JC’s qui voudront venger leur correction du 13 novembre.

En bref… Alexi Guitard a disputé quatre saisons avec les Prédateurs de Cap-Pelé (Junior B) entre 2014 et 2018. Il a même aidé les Prédateurs à remporter la coupe Don Johnson (championnat de l’Atlantique) au printemps de 2017. En 75 matchs de saison régulière, il a compilé 33 buts et 56 passes pour 89 points. Il a ajouté 26 filets et 17 mentions d’aide en 35 parties éliminatoires. Et lors de la conquête de la coupe Don Johnson, il y était allé de quatre buts et sept aides pour 11 points en six rencontres. Marcel Newcomb et Miles Clements, qui évoluent eux aussi pour les JC’s, comptaient parmi ses coéquipiers ce printemps-là… Alexi Guitard compte dans son C.V. deux championnats nationaux en hockey balle avec les Patriotes de Shediac en 2012 et 2013. Il fréquentait alors la polyvalente Louis-J.-Robichaud et il a d’ailleurs porté les couleurs des Patriotes pendant deux saisons avant de faire le saut dans le junior B… Alexi Guitard est entraîneur adjoint depuis maintenant quatre saisons avec les Patriotes de LJR…

Alexi Guitard des JC’s de Bouctouche. – Gracieuseté: Stéphane Cormier