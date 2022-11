Circuit régional: Frédéric Castonguay a préféré Kedgwick au hockey universitaire

Ils sont peu nombreux ceux et celles qui croyaient voir le défenseur Frédéric Castonguay faire le saut dans le hockey senior en 2022-2023. En fait, pas mal tout le monde voyait l’ancien capitaine des Tigres de Campbellton se joindre à un club universitaire. Mais contre toute attente, il évolue pour le Dynamo de Kedgwick.

Le natif d’Atholville est tout aussi surpris de se retrouver à jouer dans le Circuit régional de hockey.

«Le plan était vraiment de jouer universitaire, dit-il. J’avais reçu des offres des États-Unis en division 3 de la NCAA, mais aussi d’une université de l’Alberta. J’ai finalement décidé d’entamer des études à l’Université de Moncton en éducation physique.»

Comme il n’avait pas reçu d’invitation pour le camp du Bleu et Or, il s’est donc tourné vers le Dynamo qui lui faisait de l’œil.

«Je ne te mentirai pas, j’aimerais recevoir une invitation pour le prochain camp des Aigles Bleus. On verra», dit-il.

D’ici là, l’arrière droitier de 5 pieds 10 pouces et 170 livres s’amuse comme un petit fou avec le Dynamo.

«Je suis agréablement surpris par le calibre de jeu, mentionne Castonguay. J’adore mon expérience jusqu’ici. Je m’attendais à un rythme moins rapide. Finalement, les joueurs sont bons et c’est de l’excellent hockey. Le jeu est serré et on retrouve de très bons joueurs dans chaque équipe.»

Castonguay compose un duo avec un autre ancien défenseur des Tigres, J.J. Allison.

«Nous pratiquons sensiblement le même style de jeu, alors nous nous complétons bien, indique Castonguay. J’aime beaucoup notre brigade défensive. Je dirais que c’est possiblement notre force chez le Dynamo. Patrick Huard, Pierre Ouellet, Roch Lapointe et Francis Bérubé font eux aussi du très bon travail.»

Frédéric Castonguay continue par ailleurs de suivre les activités des Tigres. Il est ainsi très content de voir l’équipe parmi les meilleurs de la LHM.

«Ils ont un très bon club cette saison. J’aime particulièrement le fait qu’ils aient deux attaquants de 18 ans (Justin David et Kiefer Lyons) qui figurent parmi les meilleurs pointeurs de la ligue. C’est très rare de voir une équipe avoir deux gars de 18 ans aussi dominants», raconte Castonguay, qui a lui-même disputé quatre campagnes dans la Ligue des Maritimes.

«Justin, j’avoue que je ne suis pas du tout surpris. Le jeune a tellement une bonne éthique de travail», ajoute Castonguay, qui montre une fiche de quatre passes en six duels avec le Dynamo.

Le Dynamo (4-2-0) va disputer son prochain match vendredi en accueillant le Thunder de River Valley (1-5-0). Samedi, il va rendre visite aux As de Saint-Basile (5-1-0).

En bref… Jérémy Hannah (6-3=9), Raphaël Pelletier (4-3=7) et Tommy Gallant (4-1=5) ont marqué plus de la moitié des buts du Dynamo jusqu’ici… Ironiquement, Frédéric Castonguay est néanmoins un Bleu et Or puisqu’il a fait partie de l’équipe de réserve du club de soccer. «J’espère être en mesure de jouer un rôle plus important la saison prochaine. C’est drôle parce que ma sœur Danielle (une gardienne au hockey) joue aussi au soccer avec les Aigles Bleues», indique Castonguay…