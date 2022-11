Mondiaux de paratriathlon: du bronze pour Kamylle Frenette

La paralympienne Kamylle Frenette, de Dieppe, a remporté la médaille de bronze aux Championnats mondiaux de paratriathlon, jeudi, à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis.

L’épreuve a été remportée par l’Américaine Grace Norman, suivie de la Britannique Claire Cashmore.

Frenette a battu son meilleur chrono sur la scène internationale (inscrit en juillet) avec un temps de 1h8m52.

«Ce fut une super belle journée. J’ai bien exécuté ma nage et je me suis surprise sur le vélo en restant en contact avec les filles en avant. Je suis fière d’avoir pu partager cette journée avec ma famille et je suis honorée de ramener une médaille de bronze dans ma valise!», a partagé l’athlète d’élite à l’Acadie Nouvelle quelques heures après sa performance.