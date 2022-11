Un Moose meilleur qu’il ne paraît

Le Moose du Nord semble embourbé dans sa tourbière après un début de saison difficile comme dans son dernier tournoi à Moncton. Mais la direction est loin d’avoir jeté l’éponge.

Hollis Chamberlain, directeur général de l’équipe M18 majeure (anciennement Midget AAA) du Nord de la province, note que les statistiques et le positionnement au classement ne disent pas tout.

«Pour beaucoup de monde, en regardant nos chiffres, c’est décevant. Nous aussi, on s’attendait à un peu mieux, avoue-t-il du bout des lèvres. Mais dans les faits, si notre fiche est 4-7, elle pourrait facilement être 6-5. Il y a plusieurs matchs qui étaient très serrés. Et nous avons dominé dans les tirs dans plusieurs autres.»

«Notre plus gros problème, c’est qu’on ne marque pas de buts. Nos meilleurs compteurs n’ont que 7 à 8 points (en 11 matchs). On s’attendait à une plus grosse production de certains gars… C’est sûr qu’on est un peu déçu qu’on a pas plus de victoires, mais les jeunes jouent bien et ils s’améliorent continuellement.»

Du talent plein le banc

Chamberlain et son entraîneur-chef Sean O’Connor peuvent compter sur des bases solides cette année. Les deux gardiens ont été repêchés par des équipes du junior majeur dans l’entre-saison.

«Niko Boudreau de Shediac (125e choix; Charlottetown) et Anthony Savoie de Campbellton (98e choix; Blainville-Boisbriand) jouent très bien. Nous avons également une bonne défensive, analyse l’ancien porte-couleurs des Aigles Bleus. Avec nos quatre lignes à l’attaque, c’est sans doute l’équipe avec le plus de profondeur depuis nos six années d’existence. Le seul problème: on ne compte pas de buts!»

L’Orignal est en effet bourré de talent. En plus des deux gardiens repêchés, trois autres joueurs ont été sélectionnés lors du dernier encan de la LHJMQ. Il s’agit de l’attaquant Anthony Gaudet (3-2=5) de Saint-Ignace (108e choix; Rimouski), du défenseur Simon Duguay (2-1=3) de Caraquet (117e choix, Charlottetown) et de l’attaquant Izach Poirier (1-6=7) de Saint-Quentin (247e choix; Acadie-Bathurst).

«Outre le premier match de la saison où on a dormi, nous sommes dans tous les matchs. Tous les matchs sont serrés.»

Même au Monctonian en fin de semaine, les résultats du Moose trahissent le jeu sur la patinoire.

«Nous sommes très satisfaits de notre jeu, même si nous ne sommes pas tellement satisfaits du résultat. Nous méritions deux victoires», résume le dirigeant.

Le Moose a tout son temps pour trouver son étincelle à l’attaque, puisque toutes les équipes sont de facto qualifiées pour les séries. Et tous les espoirs sont permis pour les partisans du Nord, comme les équipes de tête ne sont pas imbattables.

«Écoute, le Vito’s de Saint-Jean (6-5-2) est devant et nous les avons battus à deux reprises. On a battu les Caps de Fredericton (7-6-1). Notre dernier match contre les Flyers de Moncton (6-6-3) s’est soldé 6 à 3, mais les deux derniers buts ont été marqués dans un filet désert.»

«Ce qui importe d’ici les séries, c’est de devenir le club contre qui personne ne veut jouer, illustre Hollis Chamberlain. Nous savons ce que nous avons à faire et nous continuons à nous améliorer».

«L’an dernier, nous avons eu beaucoup plus de misère. Nous avons un bien meilleur club cette année», conclut le directeur général.