Erin Vringer pulvérise la compétition aux Nationaux

Geneviève Lalonde n’est pas là? Pas de problème, Erin Vringer peut prendre le relais.

Pour une quatrième année consécutive, le Nouveau-Brunswick a vu l’une de ses coureuses se hisser sur la plus haute marche du podium aux Championnats canadiens civils de cross-country.

Samedi, à Ottawa, Vringer a triomphé chez les femmes âgées de moins de 20 ans. La coureuse de Saint-Jean l’a en fait emporté haut-la-main, elle qui a dominé l’épreuve de six kilomètres de bout en bout.

Vringer, déjà championne canadienne en 2019 dans la division M16, a complété la course en 21min55, soit 58 secondes de mieux que la Québécoise Marika Couture (22min53) au deuxième rang. La Britanno-Colombienne Ella Ballard complète le podium en 22min55.

Vringer ne s’est pas seulement contentée de l’emporter individuellement, elle a aussi mené le Nouveau-Brunswick, en compagnie de Sierra Rodrigues (23min15), 8e, Hilary Bishop (23min58, 16e), Ivy Bialowas (24min01, 17e), Georgia Bernhard (24min16, 21e), Eve Carreau (25min40, 41e) et Halle May (26min18, 54e), à la première place au niveau des équipes. À l’exception de Carreau et May, les cinq autres Néo-Brunswickoises sont toutes parvenues à terminer dans le top-25 de l’épreuve.

Vringer, Rodrigues, Bishop, Bialowas, Bernhard et May ont de plus mené la province à la première place dans le classement des provinces, toujours dans la division M18.

Ezabelle Able (28min51, 78e) et Rylee Stanford (30min36, 83e) ont également pris part à la course.

«J’ai commencé la course en voulant me retrouver tout de suite dans le peloton de tête et voir comment les choses allaient ensuite se dérouler. J’ai eu une bonne saison d’entraînement et de courses cet automne avec mon équipe de l’Université de l’Utah et je suis donc arrivé ici en confiance. Je savais que je pouvais courir avec les meilleures filles du pays. Après les premiers kilomètres, je me sentais vraiment bien et je savais que je pouvais imposer le rythme de la course», a révélé Vringer dimanche matin.

«C’était aussi une belle journée pour courir. Le parcours était un peu boueux et vallonné, mais c’était parfait pour le cross-country. Il y avait plusieurs membres de ma famille et des amis qui m’ont regardé courir, alors c’était plutôt amusant de partager ça avec eux», confie celle qui devrait normalement prendre part aux Mondiaux M20 de 2023 qui auront lieu à Bathurst, en Australie, le 18 février prochain.

«Ça n’a pas encore été officialisé, mais je devrais normalement faire partie de l’équipe canadienne pour les Mondiaux. C’est un gros rêve qui va se réaliser», dit-elle.

Vringer, qui a grandi en idolâtrant Geneviève Lalonde, aurait bien aimé que cette dernière soit présente à Ottawa, samedi.

«J’avais vu Geneviève gagner lors de ma première participation aux Championnats canadiens il y a quelques années et ça m’avait grandement inspirée. Elle est tellement un beau modèle à suivre pour notre province et pour le pays», poursuit-elle.

«Je suis également très excitée pour la province. Aller chercher l’or pour la province et aussi pour l’équipe, c’est assez spécial», ajoute Erin Vringer, qui profitera d’un petit repos bien mérité avant de rendre la compétition au début de la prochaine année avec la saison en salle d’athlétisme.

Rappelons que Geneviève Lalonde a été couronnée dans l’épreuve senior lors des trois dernières éditions (2021, 2019 et 2018). Notons que les championnats de 2020 n’ont pas été présentés en raison de la pandémie.

Du côté masculin M20, Cameron Harris (28min09, 37e), Quinn Eberts (28min11, 38e) et Ashton Sing Takhar (28min33, 42e), tous trois de Fredericton, sont parvenus à se tailler une place dans le top-50. Le Dieppois Luc Blanchette (35min41) a pour sa part terminé au 78e échelon.

Lee Wesselius – Archives Erin Vringer pose fièrement avec ses trois médailles d’or récoltées samedi aux Champioinnats canadiens civils de cross-country dans la capitale nationale. – Gracieuseté Erin Vringer (à droite) et ses coéquipières de l’équipe M20 des Reds de Saint-Jean ont été époustouflantes samedi aux Championnats canadiens civils de cross-country présentés à Ottawa. – Gracieuseté

Hommes seniors Lee Wesselius termine 27e

Lee Wesselius n’a finalement pas été en mesure d’obtenir un top-10 à Ottawa. Le coureur de River Glade a même dû se contenter d’une 27e position avec un temps de 32min12.

«Je n’ai pas eu une très bonne course, admet Wesselius. C’est difficile de rebondir après un marathon et de prendre part à une épreuve de cross-country sans aucun entraînement.»

Pour tout dire, Wesselius était davantage impressionné par les exploits d’Erin Vringer.

«Erin a été très impressionnante. Elle n’a pas seulement gagné, elle a détruit la compétition», mentionne-t-il.

«Ça aurait par ailleurs été bien que Geneviève soit également ici avec nous. Elle a tellement été dominante ces dernières années», ajoute Wesselius.

Stephen Andersen, de Fredericton, a de son côté complété les 10 km de l’épreuve en 36min19. Il a terminé en 95e position.

C’est l’Ontarien Connor Black qui a triomphé en 29min38. Il a devancé par 11 secondes le grand favori John Gay (29min49), de la Colombie-Britannique.

L’Ontarien Max Turek les accompagne sur le podium grâce à un temps de 30min01. Le top-5 est complété de deux autres Ontariens, Phil Parrot-Migas (30min05) et Mitchell Ubene (30min08).

Dans la division M18, Madalyn Mackinnon, de Miramichi, a complété les quatre kilomètres en 17min04, ce qui lui a valu la 69e position chez les dames.

Ella Healey (17min08) et Felicia Mortimer (17min42), toutes deux de Saint-Jean, ont pour leur part terminé aux 72e et 122e rangs.

Chez les garçons, qui eux devaient courir un 6 km, Luke Purdy (22min52), de Riverview, et Isaac MacLean (23min30), de Moncton, sont revenus à la maison avec des 145e et 183e places.

Chez les maîtres (55 à 59 ans), Kim Roberts, de Moncton, a pris le 35e rang grâce à un chrono de 48min51 dans l’épreuve de 8 km. Du côté masculin, Jim Burns, de Hampton, a terminé en 97e place avec un temps de 42min58.