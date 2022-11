Grosse victoire pour le Dynamo

Dans un duel axé sur l’offensive qui opposait les deux meilleures équipes du Circuit régional de hockey, le Dynamo de Kedgwick a triomphé 7 à 6 en tirs de barrage avant les As de Saint-Basile, samedi soir. C’est un but du défenseur Patrick Huard en fusillade qui aura fait la différence.

Le grand héros du match a toutefois été Julien Hébert, auteur des deux buts qui ont permis au Dynamo (5-2-0) de créer l’égalité en troisième et du même coup provoqué la prolongation.

Hébert a d’ailleurs terminé sa soirée de travail avec un tour du chapeau. Tyler Clair (1-1), Jérémy Hannah (1-1) et Michael St-Pierre-Lapointe ont complété la marque. Raphaël Pelletier et James Joseph Allison ont obtenu trois passes chacun.

La riposte des As (6-2-0) est venue des bâtons de Kevin Gagné (2-2), Malcolm Arseneau (1-3), Sébastien Bernier (1-1), Jacob Long et David Carrier. Casey Fox a enregistré deux mentions d’aide.

Samuel Huard a remporté la victoire après avoir bloqué 38 des 44 tirs des As. À l’autre bout, le vétéran Jonathan Connely a composé avec 36 rondelles.

Les As ont été plus convaincants vendredi soir en prenant la mesure des Draveurs du Bas-Madawaska par la marque de 7 à 2.

Le premier trio des As a évidemment fait parler de lui en y allant d’une récolte de 11 points. Casey Fox a compilé trois buts une passe, Kevin Gagné a ajouté deux buts et une aide, alors que Malcolm Arseneau a obtenu quatre mentions d’aide.

David Carrier et Christian Sirois ont été les autres buteurs des As. Alex Lavoie a amassé trois passes.

Pour les Draveurs (2-6-0), Alexandre Violette (1-1) et Jason Martin ont été les marqueurs.

Jonathan Connely a empoché le gain en repoussant 17 tirs. Son opposant Pierre-Olivier Lemieux a fait face à 29 lancers.

Les Draveurs ont également baissé pavillon 6 à 2, samedi, devant le Thunder de River Valley.

Jacob James (2) et Sheldon Sappier (2) ont mené la charge avec deux buts chacun. Les autres buts du Thunder (2-5-0) ont été l’oeuvre de Benjamin Pearson et Zaid Al-Mughrabi. Carsen Dubé, Brandon Parsons, Ben Dee et Cameron Seely Jones ont récolté deux passes chacun.

Éric Roy (2) a réussi les deux buts des Draveurs, chaque fois avec l’aide d’Alexandre Violette.

Dylan Frank a effectué 32 arrêts dans le gain. Le revers a été porté à la fiche de Jason Turgeon qui a été mis à l’épreuve à 37 reprises.