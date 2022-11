Les Axemen renversent le Bleu et Or

Les Axemen d’Acadia sont manifestement une énigme pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Les hommes à la hache ont beau se trouver bien loin du Bleu et Or au classement, ils sont néanmoins parvenus à vaincre le Bleu et Or pour une deuxième fois cette saison à l’aréna Andrew H. McCain de Wolfville, cette fois-ci par la marque de 5 à 2, samedi soir.

Rappelons que les Axemen (4-9-3) l’avaient emporté 6 à 3 en début de campagne. La seule fois où les hommes de Derek Cormier sont parvenus à savourer la victoire remonte à il y a deux semaines à l’aréna J.-Louis-Lévesque. Un effort de 4 à 2 grâce à une poussée de trois buts d’affilée au premier tiers.

C’est justement cette même médecine que les Axemen ont servi aux Aigles Bleus (10-6-0), samedi.

Eric Henderson, Merrick Rippon et Corson Hopwo ont ainsi procuré une avance de trois buts aux Axemen en un peu moins de quatre minutes.

Thomas Pelletier a bien réduit l’écart à deux buts en fin de première, mais les Axemen ont ajouté à leur avance en deuxième, par l’entremise de Bailey Beach, puis en début de troisième grâce à Nick Deakin-Poot.

Alors qu’il ne restait que 15 secondes à jouer, Rémy Anglehart a complété la marque dans le camp du Bleu et Or.

Conor McCollum a réalisé 29 arrêts dans la victoire des Axemen. À l’autre bout, Félix-Anthony Éthier a fait face à 34 lancers.

«Nous avons bien commencé la partie, mais le vent a rapidement changé», a révélé Derek Cormier après la rencontre.

«Nous avons finalement dû jouer du hockey de rattrapage toute la soirée. Dans une ligue aussi compétitive, il faut être prêt à jouer tous les soirs», confie Cormier.

«Thomas Pelletier a joué un bon match pour nous. Nous avons heureusement récolté deux points, vendredi (N.D.L.R. – gain de 7 à 6 face aux Huskies de Saint Mary’s). Nous allons maintenant nous préparer en vue du match de mercredi soir», ajoute l’entraîneur-chef.

Mercredi, les Aigles Bleus seront à Charlottetown pour se mesurer aux Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard. Il complétera ensuite sa mi-saison avant le congé d’un mois en visitant les Red de UNB dans la capitale provinciale.