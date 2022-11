Victoire des Rangers de Richibucto

Mark Richard et Malcolm Allain ont marqué à seulement 17 secondes d’intervalle à mi-chemin au dernier vingt pour cimenter une victoire de 4 à 2 des Rangers de Richibucto sur les Knights de Cap-Pelé, vendredi, dans une rencontre de la Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick présentée au Centre Kent-Nord Impérial.

Le gardien Samuel Landry a également bien fait devant la cage des Rangers (7-6-0) en bloquant 24 des 26 rondelles dirigées vers lui.

Outre le fait qu’ils ont fait scintiller la lumière rouge en troisième, Mark Richard et Malcolm Allain ont aussi récolté une mention d’aide chacun.

Cole Augustine et Martin Duguay ont été les autres buteurs des Rangers. Jacob Allain a amassé deux passes.

Pour les Knights (1-14-0), Sébastien Lavoie a enfilé l’aiguille à deux reprises.

C’est toutefois Olivier Gauvin qui s’est le plus illustré devant son filet, lui qui a réalisé pas moins de 47 arrêts.

Dans un match qui a eu lieu à l’aréna de Cocagne, toujours vendredi, les Koyotes de Kent ont conservé leur dossier parfait en prenant la mesure des Vipers de Kensington au compte de 8 à 6.

Cédric Bastarache a mené la charge pour les Koyotes (12-0-0) avec une soirée de quatre points, dont un but.

Nicolas Bastarache (2), Joshua Breault (2), Alex Ferguson (1-2), Julien LeBlanc et Jérémie Caissie ont réussi les autres buts. Mathieu Poirier et Alex Basque ont été crédités de deux passes chacun.

Devant son filet, Olivier Dallaire a repoussé 30 tirs pour signer la victoire.

Pour les Vipers (4-3-0), Ethan Beaulieu a produit deux buts, alors que Nick Reeves et Carson MacKay ont obtenu un but et deux passes chacun.

Le gardien Jonah Arbing a dû composer avec 38 lancers dans la défaite.

Trois matchs ont par ailleurs été présentés samedi.

Les River Cats de Tri-County ont d’abord disposé des Panthers de Western Valley au compte de 9 à 4 au AYR Motor Centre de Woodstock.

Nick Donovan (1-3), Jack Price (1-2) et Matthew Malone (2) ont été les meilleurs éléments offensifs des River Cats (8-2-0).

Cody Rossignol (1-2), Bentley Shaw (1-2), Jackson Pirie et Matthew McHatten ont assuré la riposte des Panthers (4-4-0). Cooper Dickinson a récolté trois passes.

Au Stewart Hurley Arena de Saint-Jean, le Sting de Southern a défait le Thunder Sunny Corner 5 à 1.

Brad Gallant (2), Devon O’Neill (1-1), Trey Hatt (1-1) et Sam Trott ont enfilé les buts du Sting (5-3-0). Daniel Albert a réalisé 19 arrêts dans le triomphe.

Devon Gionet a été l’unique buteur du Thunder (0-8-0). Josh O’Neill a fait face à 20 lancers dans une cause perdante.

Enfin, les Metros de Charlottetown (7-3-0) ont eu raison des Rivermen de Kings County (0-8-0) au compte de 4 à 1.