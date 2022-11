Dennis Martindale désormais entraîneur adjoint à Barrie dans l’OHL

Après deux saisons comme entraîneur adjoint chez le Titan d’Acadie-Bathurst, Dennis Martindale s’est déniché du boulot dans la Ligue de hockey junior majeur de l’Ontario (OHL) avec les Colts de Barrie.

Martindale, 42 ans, est bien conscient que les chances de voir un entraîneur du Nouveau-Brunswick dans l’OHL sont assez minces. Dans son cas, son réseau de contacts a carrément fait des miracles.

«Je suis chanceux d’être ici, affirme le natif de Beresford. Je savais que Marty Williamson (directeur général et entraîneur-chef) se cherchait un nouvel adjoint et ça adonne que ma conjointe est originaire de Barrie. Alors je trouvais que c’était un bel endroit où aller.»

«J’avais d’autres options dans la LHJMQ et dans le junior A, mais c’est ici que je voulais aller. D’autant plus que Marty aimait le fait que je m’occupais de l’avantage numérique du Titan. Et c’est sans oublier que Marty a beaucoup de respect pour Mario Durocher», raconte celui qui a été embauché en août.

Il est vrai que Martindale a fait du très bon bouleau à Bathurst au niveau des supériorité numériques. Le Titan a ainsi maintenu des taux d’efficacité de 29,6% (2020-2021) et 27% (2021-2022) lors des deux saisons où il a été en poste. Les Colts, eux, montrent un taux de 21,2% jusqu’ici cette saison.

«Je m’occupe donc de l’avantage numérique ainsi que des attaquants. Je fais aussi un peu de vidéo», mentionne-t-il.

Les Colts de Barrie sont considérés comme une équipe à maturité dans l’OHL. Malheureusement pour eux, ils ont dû entamer la campagne sans leur joueur étoile de 19 ans, le défenseur Brandt Clarke, qui s’est taillé un poste avec les Kings de Los Angeles.

«C’est sûr que nous sommes contents pour lui, mais ç’a été une très grosse perte pour notre équipe, soutient Martindale. Avec lui, nous aurions probablement un bien meilleur dossier. Clarke, c’est un bonhomme qui pouvait nous donner 30 bonnes minutes de hockey chaque soir.»

Les Colts (10-7-3) se retrouvent actuellement au troisième rang de la division Centrale, à quatre points des Steelheads de Mississauga (12-7-3) et du deuxième échelon. Les Colts ont toutefois deux matchs en main. Le Battalion de North Bay (15-8-0) trône en tête.

«Nous sommes une bien meilleure équipe que n’indique notre fiche, mais la perte de Clarke fait vraiment mal. Heureusement que nous avons le jeune Beau Akey pour remplacer Clarke. Akey est un bel espoir pour le repêchage de la LNH en 2023. Il a seulement 17 ans mais il est déjà notre quart-arrière. C’est un surdoué qui devrait sortir en première ronde», signale Martindale.

Notons qu’à l’offensive, Ethan Cardwell, Evan Vierling et Jacob Frasca sont les principaux producteurs de points. Cardwell et Vierling sont respectivement des espoirs des Sharks de San Jose et des Rangers de New York. À l’arrière, outre le jeune Akey, le vétéran Connor Punnett n’est également pas vilain. Devant les buts, toutefois, Anson Thornton et Ben West pourraient faire mieux. Particulièrement Thornton qui est un espoir des Coyotes de l’Arizona.

«J’ai adoré mes deux saisons à Bathurst, mais je suis vraiment heureux ici. Évidemment, c’est parfois difficile d’être aussi loin de la maison, mais je m’arrange bien avec Martin et les autres adjoints. Et j’apprécie que les Colts soient bien situés géographiquement. Nous sommes l’une des équipes qui voyagent le moins», révèle Dennis Martindale.