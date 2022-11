Josée Gallant fin prête pour les Mondiaux d’haltérophilie

C’est sans trop forcer que l’haltérophile Josée Gallant a remporté le titre provincial des moins de 55 kilos de la Nouvelle-Écosse, samedi, à Bedford. À une semaine des Mondiaux qui seront présentés au Palais des sports de Bogota, en Colombie, l’Acadienne de Campbellton se sent plus prête que jamais à faire face à l’élite mondiale.

Gallant, 30 ans, a soulevé 87 kg à l’arraché et 105 kg à l’épaulé jeté pour un total de 192 kg, soit 423,29 livres. C’est seulement un kilo de moins que son record personnel de 193 kg établi en mai aux Nationaux.

«Je n’ai pas tout donné à Bedford, soutient celle qui habite à Truro depuis quelques années. Je dirais que j’ai forcé à 90% de mes capacités. Ces provinciaux se voulaient surtout un bon test en vue des Mondiaux. Je peux te dire que je me sens très bien et que je suis très excitée.»

Josée Gallant est tellement certaine de ses moyens qu’elle croit pouvoir flirter avec un cumulatif de 200 kilos à Bogota.

«Je me sens très à l’aise avec cet objectif, confie celle qui s’envolera vers la Colombie vendredi. Je suis actuellement classée au 12e rang mondial dans ma catégorie de poids et j’aimerais obtenir un top-10 à Bogota.»

Josée Gallant annonce par ailleurs qu’elle disputera vraisemblablement sa dernière compétition chez les moins de 55 kg. Gallant, qui rêve d’une participation aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, aimerait dès 2023 descendre dans la catégorie des moins de 49 kg.

«Pour les femmes aux Olympiques, c’est soit que tu compétitions chez les moins de 59 kg, ou encore les moins de 49 kg. Ce sera plus facile pour moi de perdre un peu de poids», révèle celle qui s’est présentée à Bedford à 53,5 kg.

En bref… En soulevant un total de 192 kg, Josée Gallant a devancé sa plus proche rivale (Dawn Ross) par pas moins de 88 kg au cumulatif des moins de 55 kg, samedi. En fait, aucune femme, peu importe la catégorie de poids, n’est parvenue à soulever davantage que l’Acadienne, mis à part Thea Wall, chez les moins de 71 kg, qui a complété la compétition avec la même charge totale de 192 kg… Chez les hommes, c’est le poids lourd Gabriel Auclair qui a totalisé le cumulatif le plus élevé, soit 315 kg… Le Canada sera représenté par 17 athlètes aux Mondiaux de Bogota. Outre Gallant, on retrouve chez les dames Hannah Kaminski, Rose Harvey, Maude Charron, Alexis Ashworth, Kristen Ngarlem, Emma Friesen, Shania Bédard, Maya Laylor, Megan Trupp et Rosalie Dumas (réserviste). Chez les hommes, ils sont Youri Simard, Alex Bellemare, Quinn Everett, Braydon Kennedy, Nicolas Vachon, Pierre-Alex Bessette et Samuel Guertin… En juillet, Josée Gallant a pris le cinquième rang aux Championnats panaméricains, toujours à Bogota…