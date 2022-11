Transactions: il ne faut pas s’attendre à un grand coup des Wildcats

Les Wildcats de Moncton ont beau jouer du bon hockey, ils ne seront évidemment pas sur les rangs pour obtenir les plus gros noms sur le marché pendant l’ultime période des transactions qui va s’amorcer dans moins de trois semaines dans la LHJMQ. L’équipe se voit plutôt parmi les acquéreurs modérés.

Le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau aimerait ajouter des éléments qui viendraient améliorer le club non seulement pour cette année, mais aussi pour la saison prochaine.

De plus, pas question de toucher aux deux choix de première ronde actuellement en banque pour 2023 (le leur et celui des Foreurs de Val-d’Or), ainsi qu’à celui de 2024. Idem, semble-t-il, pour les sélections de deuxième tour pour les deux prochaines années.

Toutefois, Thibeau pourrait bien se laisser tenter d’échanger un ou deux jeunes de l’organisation, que ce (ou ces) dernier(s) soit présentement à Moncton ou chez les moins de 18 ans. Parmi ceux qui pourraient servir d’appât, notons l’ailier gauche Luke McPhee, les ailiers droits Sidney Deslauriers et Vincent Légaré, de même que le centre Riley Sampson. Lorsque questionné sur ces joueurs, Thibeau n’a pas voulu nommer de noms.

«Ce que nous voulons c’est améliorer l’équipe sans sacrifier notre futur, affirme-t-il. Et nous ne ferons pas d’échange pour avoir des gars de rôle. Nous voulons avoir du talent qui va pouvoir nous aider cette année et l’année prochaine. Et, surtout, nous voulons davantage de la qualité que de la quantité.»

Thibeau aimerait par exemple ajouter un vétéran de 19 ans en défensive, ainsi qu’un attaquant de 18 ou 19 printemps à l’attaque.

«Nous ne sommes pas encore trop avancés dans nos négociations, mais nous allons nous assurer de prendre notre temps pour faire certain que nous prenons les bonnes décisions», confie-t-il.

Notons que la dernière période des transactions aura lieu du 18 décembre au 6 janvier.

Les Wildcats disputeront leurs trois prochaines parties au Centre Avenir. Vendredi, ils accueilleront les Eagles du Cap-Breton (8-12-3), puis les surprenants Tigres de Victoriaville (16-6-3) suivront samedi. Enfin, le 8 décembre, ce sera au tour du Titan d’Acadie-Bathurst (10-11-4) de venir tenter de leur voler la victoire.

En bref… L’Ontarien Jacob Steinman a disputé les deux dernières rencontres des Chats Sauvages. N’ayez crainte, ça ne veut pas dire que le gardien numéro un Vincent Filion est blessé. À moins d’une surprise, ce dernier devrait d’ailleurs retrouver son filet dès vendredi… Il n’y a plus que les attaquants Thomas Auger et Charles Beaudoin sur la liste des blessés. Auger a déjà recommencé à patiner, alors que Beaudoin devrait reprendre l’entraînement dans les prochains jours… Miles Mueller et Jonas Taibel iront rejoindre l’équipe nationale M20 de la Suisse aux environs du 10 décembre. Les Suisses ont ainsi décidé de tenir leur camp de sélection en sol canadien. Outre les deux attaquants des Wildcats, notons que cinq autres joueurs de la LHJMQ sont sur les rangs pour se tailler une place. Il s’agit des arrières Vincent Despont, des Sea Dogs de Saint-Jean, et Maximilan Streule, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, ainsi que des attaquants Attilio Biasaca, des Mooseheads de Halifax, Lorenzo Canonica, des Cataractes de Shawinigan, et Louis Robin, des Foreurs de Val-d’Or. Et comme on en retrouve quatre autres ailleurs en Amérique du Nord, pas étonnant que la Suisse ait décidé de tenir son camp de sélection à Truro, en Nouvelle-Écosse…