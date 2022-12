Beauséjour: Les Alpines sciés par les Lumberjacks

Les Lumberjacks de River Valley ont servi toute une correction aux Alpines de Tracadie, dimanche après-midi, en l’emportant 11 à 2 dans le seul match au programme dans le Circuit de hockey senior Beauséjour.

Les Lumberjacks (3-6-0) ont obtenu un tour du chapeau de Nick Jordan, de même que des doublés de Benji Curtis et Brady Patterson dans la victoire. Adam Crowe, David Brewer, Zach Whitlock et Brandon Kenny ont complété le pointage.

Il a malheureusement été impossible d’obtenir le nom des marqueurs des Alpines (1-4-1).

Samedi, dans une partie où les deux opposants se sont échangés l’avance à quelques reprises, les Alpines ont subi la défaite 6 à 4 devant les Coal Miners de Springhill.

Jesse Colborne (2-1) et Chad Miller (1-2) ont mené l’offensive des Coal Miners (4-6-0) avec trois points chacun. Cole Wood, Alex Griffon et Parker Deighan ont complété la marque. Matt Colson et Jordan Wentzell ont obtenu deux passes chacun.

Pour les Alpines, Riley Scott (1-1), Tyron Breau, Joël LeBouthillier et Brandon Haché ont fait bouger les cordages. Pier-Luc Ouellet a amassé trois mentions d’aide. Nicolas Richard, lui, a été crédité de deux passes.

Vendredi, les Marchands de Shippagan-les-Îles, dynamisés par le nouveau venu Jean-Samuel Lagacé qui a réussi un but et une passe, ont aisément défait les Coal Miners 7 à 3.

Tommy Bezeau (2) et Yan Toth (1-2) ont également connu de belles soirées à l’attaque dans le camp des Marchands (3-4-0).

Billy Bezeau (1-1), Tommy Chiasson et René-Guy Haché ont complété la marque. Luc Williams et Alexandre Jean-Mallet ont récolté deux aides chacun.

Jorden Wentzell (2) et Jesse Colborne (1-1) ont assuré la réplique des Coal Miners. Cole Wood a récolté deux mentions d’assistance.

Toujours vendredi, les Northmen de Miramichi ont humilié les Lumberjacks de River Valley 9 à 3.

Le match a été marqué de plusieurs bagarres.

Kennedy Gallant a mené la charge dans la victoire avec trois buts et une passe. Bryce Milson (2), Jeff Wilson (1-1), Kris Keating (1-1), Nick Foran et Matt Losier ont été les autres marqueurs des Northmen (3-5-2).

Zach Whitlock (1-1), Brett MacLean et Brandon Kenny ont enfilé les buts des Lumberjacks.