Coupe parahockey: L’argent pour le Canada

Le Canada a finalement dû se contenter de la médaille d’argent, samedi, lors de la finale de la Coupe de parahockey présentée à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse. Jacob LeBlanc et ses coéquipiers ont perdu 5 à 1 en finale devant les Américains.

C’est la septième année consécutive que les États-Unis remportent la Coupe de parahockey.

Brody Roybal a mené l’offensive des Américains avec trois buts. Declan Farmer et Evan Nicholas ont été les autres buteurs.

Adam Dixon a évité le jeu blanc au Canada.

Jean-François Huneault a réalisé 21 arrêts dans la défaite. À l’autre bout, Jen Lee a fait face à 10 lancers.

Dans le dernier match de la ronde préliminaire, les Américains avaient eu raison des Canadiens 3 à 2 en prolongation.

Dans les demi-finales, le Canada a battu la Tchéquie 7 à 0, grâce surtout à Tyler McGregor, Liam Hickey et Dominic Cozzolino. McGregor a obtenu trois buts et une passe, Hickey a amassé deux filets et trois aides et Cozzolino a récolté cinq mentions d’assistance.

De leur côté, les États-Unis ont obtenu leur laissez-passer pour la finale en prenant la mesure des Italiens 11 à 0.

La médaille de bronze est allée à la Tchéquie qui a eu raison de l’Italie 11 à 0.

L’Acadien Jacob LeBlanc a terminé le tournoi avec un but et une passe.