CRH: Deux autres gains pour les As

Les As de Saint-Basile sont décidément résolus à garder pour eux le premier rang du Circuit régional de hockey.

Après l’avoir emporté facilement aisément devant le Thunder de River Valley, vendredi, le mâle alpha du CRH a toutefois eu besoin de la prolongation pour savourer la victoire face aux Draveurs du Bas-Madawaska, samedi.

Vendredi, les As (8-1-1) ont tiré profit de la soirée de quatre buts et trois passes de Kevin Gagné pour triompher 8 à 4 contre le Thunder (3-6-0). Casey Fox a lui aussi connu une belle soirée avec deux buts et trois mentions d’aide.

Sébastien Melanson a enfilé les deux autres buts des As. Nolan Alward a amassé trois passes, alors que Nicholas Jessome et Sébastien Bernier ont été tous les deux crédités de deux aides.

Peter Trainor a récolté un but et trois passes dans le revers. Brandon Parsons (1-1), Mike Thomas (1-1) et David Culberson ont été les autres marqueurs du Thunder.

Stéphane Lavoie a réalisé 28 arrêts pour empocher le gain. Le revers a été porté à la fiche de Travis Fullerton, néanmoins auteur de 36 arrêts.

Samedi, c’est un but de Nicholas Jessome à 2min12 de la prolongation, sur une passe de Kevin Gagné, qui a cette fois-ci procuré le gain aux As.

Jessome a complété sa soirée de travail avec deux buts. Sébastien Melanson et Sébastien Bernier ont également enfilé l’aiguille pour les As. Kevin Gagné a amassé trois passes.

Pour les Draveurs, les buts ont été l’œuvre de Vincent Poitras (1-1), Paul Pelletier (1-1) et Christian Ouellette.

Jonathan Connely a été excellent devant la cage des As en repoussant 50 des 53 lancers des Draveurs.

Pierre-Olivier Lemieux a été mis à l’épreuve à 32 reprises devant la cage des Draveurs.

De leur côté, le Dynamo de Kedgwick (6-1-2) a récolté trois points sur une possibilité de quatre pendant le week-end.

Il a d’abord pris la mesure des Draveurs 6 à 2, vendredi.

Tyler Clair (2-1) et Jérémy Hannah (2) ont mené la charge avec deux buts chacun. Gabriel Vanier (1-2) et Tommy Gallant ont complété la marque. À noter les trois passes de Raphaël Pelletier. Julien Hébert et Michaël St-Pierre-Lapointe ont quant à eux obtenu deux mentions d’aide chacun.

Samuel Huard a réalisé 36 arrêts dans la victoire. Son opposant Jason Turgeon a fait face à 45 rondelles.

Samedi, un but de Ben Dee à 2min13 de la période supplémentaire a permis au Thunder de vaincre le Dynamo 5 à 4.

Peter Trainor (1-3), Brandon Parsons (1-1), Roderick Langille et Mike Thomas ont été les autres buteurs du Thunder. Sheldon Sappier a réussi trois passes.

Raphaël Pelletier a réalisé un tour du chapeau dans la défaite. Tyler Clair a complété la marque. Frédéric Castonguay et Anthony Parent ont obtenu deux aides chacun.

Travis Fullerton, mis à l’épreuve à 49 reprises, a empoché la victoire. Billy Asselin a été crédité de la défaite, lui qui a repoussé 20 rondelles.